برلماني: استخدام الأكياس البلاستيكية ليست رفاهية ولابد من وضع بدائل أخرى

استنكر النائب، إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ ، استهلاك مصر بما يقدر بحوالى 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة 12 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا يجب أن يتم التعامل معها على أنها رفاهية ، حيث أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة وأزمة عالمية تهدد حياة الأفراد والشعوب.





وأضاف أن الأكياس البلاستيكية أصبحت تمثل ضررا كبيرا ، وانبعاث الغازات السامة الصادرة عند احتراقها، يؤثر بالسلب على كلًا من الإنسان والحيوان وكذا الغلاف الجوى، لافتًا إلى أن العقوبات التى نص عليها قانون إدارة المخلفات رادعة وكفاية، لكن المعضلة الأساسية تتمثل في العدالة الناجزة فى تطبيق العقوبة ، بشكل يحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية.





وشدد " شحاته" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة إيجاد حلول بديلة للأكياس البلاستيكية ، يتم وضعها من قبل المختصين، لضمان عدم إلحاق الضرر بالبيئة من جهة ، وعلى مصنعي هذه الأكياس من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الانتقال إلى عدم استخدام الأكياس البلاستيكية إلى بديل آخر، يتطلب دراسة جدية، حيث أن هناك العديد ممن سيقع عليهم خسائر اقتصادية، لذا من باب أولى أن نضع لهم البدائل المناسبة حتى لايكونوا عائقا فى طريق تنفيذ القانون.





وطالب عضو مجلس الشيوخ بإطلاق حملات للتوعية بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية، وتفعيل دور وسائل الإعلام بتقديم النصح للمواطنين ، بأن استخدامها يلحق الأذى بصحته، كما أنها مضرة للبيئة ، وينتح عنها مواد أكثر ضررا ، كونها تتسبب الإصابة بالسرطان، معقبًا:" الوعي والثقافة المجتمعية يلعبان دورا كبيرا في تغيير ثقافة ما، فضلا عن إسهامهما فى تعزيز القانون ونجاحه ".





جاء ذلك بعد أن قال على أبو سنة، مستشار وزارة البيئة لتنمية المشروعات، إن مخلفات البلاستيك تستهلك اكثر من 12 مليار جنيه فى العام، لافتًا إلى أن الاتجاه العالمى كله للتقليل من استهلاك البلاسيتك، موضحًا أن الوزارة تقترب من إنهاء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، موضحا أنه سيتم إقرارها فى مايو المقبل لبدء العمل به.





وأضاف أبو سنة، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها وتتخذ العديد من الإجراءات للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرًا إلى أن قضية الحد من استخدام البلاستيك تعتمد في المقام الأول على الوعي، في ظل إتاحة عدة بدائل للأكياس البلاستيك كالشنط القماشية، كما تحرص الوزارة على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأيضا دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة.





وتابع أن الدراسات العلمية أثبتت أن 80% من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل بالتوازن البيئي والذي يسهم البلاستيك في جزء كبير منه، بخلاف اكتشاف الوزارة أن سبب وفاة الأغنام والحيوانات لعدة قبائل في منطقة وادي الجمال كان نتيجة لتناولها أكياسا بلاستيكية.



