تسهيل حركة المواطنين وقضاء مصالحهم.. نائبة تعدد مزايا مجمع المصالح الحكومية بقرى الريف

قالت النائبة، رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية من قرى الريف المصري، يأتي ضمن خطة الحكومة فى التوسع في دعم برامج الحماية الإجتماعية.





أوضحت " إسحق " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل قرى الريف، يسهم في تحقيق العديد من المزايا، أهمها : تسهيل حركة المواطنين ، وقضاء مصالحهم الخدمية والحكومية داخل القرى في سهولة ويسر، لافتة إلى أن هذا التوجه يتماشي مع خطة الدولة و القيادة السياسية ، في افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ، والتى تعد بمثابة إعلانًا لجمهورية جديدة .





أكدت عضو مجلس الشيوخ على أن المشروع القومي الخاص بتطوير الريف المصري ، يعد تعبيرًا عن النجاح الذي حققته الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه يأتى استكمالًا لمسيرة البناء والعمران ، التي طالت كل شبر في أرض مصر خلال السنوات الستة الماضية، فضلًا عن حرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار والأمن لكافة المصريين دون تفرقة أو تمييز.





واستطردت: جاء الوقت الذي يجني فيه الريف المصري ثمار و عوائد هذا الإصلاح الإقتصادي ، حيث يهدف هذا المشروع العملاق إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية ، والتحتية، وكذا الخدمات الإجتماعية ، والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى ، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية ونجع.





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن الرئيس السيسي وجه بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.





وأضاف "الرفاعي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المجمع الحكومي يتكون من 4 منشآت خدمية يستفيد من منها المواطن في القرية، الأول مجمع المصالح الحكومية في القرية، ويختص بتقديم الخدمات بكافة أنواعها مثل خدمات رخص المباني وخدمات البريد والتموين وخدمات السجل المدني والشهر العقاري، إضافة إلى مجمع للخدمات الطبية، والذي سوف يضم المركز الطبي والإسعاف، ومجمع الخدمات الأمنية، ويضم نقطة الشرطة والدفاع المدني والحريق، أما المجمع الأخير فيختص بتقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة للفلاح.





وأوضح أن مجمع المصالح الحكومية سيقوم بالتعامل مع كافة المصالح الحكومية نيابة عن المواطن، معقبا: "سيذهب المواطن لتقديم الخدمة في الشباك المخصص في المجمع ومن ثم تحديد يوم معين لاستلام الخدمة المطلوبة".



