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محافظات

المنيا تحتفل بالعيد القومي .. وضع الزهور على نصب الشهداء وافتتاح ملتقي توظيف

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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أيمن رياض

تحتفل محافظة المنيا الخميس القادم  18 مارس بالعيد القومي رقم 102، وبهذه المناسبة، يتقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المنيا ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد ، وان يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة ، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.


وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي ، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد وزير التنمية المحلية، وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، وسيتم الاكتفاء بافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة .


وسيضع المحافظ أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، خلال الاحتفال ، كما سيفتتح الخميس 18 مارس الملتقي التوظيف ، الذي تنظمه المحافظة ضمن أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بمنطقة كورنيش النيل ، لتوفير حوالي 1600 فرصة عمل لأبناء محافظة المنيا .


وأضاف المحافظ أننا في تلك الأيام والاحداث الاستثنائية ليس في بلادنا فقط بل العالم أجمع ، نستلهم ممن سبقونا أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضيه .



ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن ، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد ، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين .

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