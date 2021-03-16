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أخبار العالم

الأردن : ضبط أشخاص من جنسيات عربية شاركوا فى تظاهرات مخلة بالأمن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
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