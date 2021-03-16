الأزهر: الصيام يربى النفس على الطاعة وخير ختام للأعمال الصالحة

قال الأزهر الشريف إن الصيام فيه تربيةٌ للنفس، واستعدادٌ لقدوم شهر رمضان، وخير ختام للأعمال، والصيام في شعبان كالتَّمرين على صيام رمضان؛ لئلَّا يدخل المسلم في صوم رمضان ويجد المشقَّة، بل يكون قد تمرَّن على الصيام واعتادَه، فيدخل في صيام رمضان بقوةٍ ونشاطٍ.





وأضاف الأزهر عبر صفحته على "فيس بوك": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن شهر شعبان "إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم".