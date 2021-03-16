د. غادة محفوظ تكتب: المرأة المصرية في أزهى عصورها

دعونا نتفق أنه لا فرق بين رجل وإمرأة في العمل العام، وإنما الفيصل هنا هو طريقة التفكير وآلية الطرح والقدرة على توصيل وجهات النظر بكل سلاسة وبساطة .





وعلى المرأة إذا ما أرادت إقتحام المجال السياسي المتشعب والمليء بالمتناقضات والأفكار ووجهات النظر ، وإذا ما أرادت أن يشار لها بالبنان وأن تكون بمنأى عن سهام النقد اللاذعة ووجهات النظر القائلة بأن مكانها هو البيت ، فلابد أولا أن تكون المرأة على إلمام تام بمجريات الأوضاع السياسية فضلا عن تمتعها بثقافة فكرية تتيح لها طرح الرؤى والأفكار.





والناظر في التاريخ المصري على مر العصور سيلحظ أن الحياة السياسية المصرية لم تكن يوما حكرا على الرجال فحسب ، بل اصطفت المرأة جنبا إلى جنب بجوار الرجل تشاركه الرأي وتلعب دورا حيويا في صنع القرار ، ولكن كان ظهور النماذج النسائية التى أدلت بدلوها في المطبخ السياسي ، كان على استحياء نظرا للنظرة الدونية السائدة للمرأة فى المجتمع آنذاك ، وقد تكونت هذه الصورة الذهنية نتيجة قصور إدراكي ومعرفي لدى بعض سيدات العمل السياسي ، وهو ما أدى إلى هذه النظرة من أغلب أطياف المجتمع

أما فى العصر الحديث .. فقد حظت المرأة المصرية بمكتسبات كانت تعد بالأمس القريب ضربا من الخيال، وهو ما أحدث طفرة فكرية وثقافية قلبت كل موازين الأفكار التقليدية للعصور السابقة ، ولغة الأرقام لا تكذب ، فعلى الصعيد السياسي، وبعد أن نالت المرأة لقب " محافظ" فقد بلغت نسبة المرأة فى 2018 بمجلس الوزراء 24% ، فيما بلغ عدد القاضيات 66 قاضية ، وكانت نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسى 24.8% فى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية 12.5% من إجمالى الأعضاء .

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها احتلت المرأة المصرية 25% من التشكيل الوزاري بعد أن حملت ثمان وزيرات حقائب وزارية حيوية ، كما تم تعيين أول امرأة مستشار للأمن القومى لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزى وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، وأول سيدة قاضية تتولى رئاسة محكمة فى مصر، وتعيين نائبات للمحافظين .





أما فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة فقد أولت الدولة جهودا خاصة في هذا الشأن ، لا سيما المرأة المعيلة وإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق تحيا مصر ، وهو ما يعنى إنخراط المرأة المصرية في العديد من الأنشطة الانتاجية، إلى جانب تكليف وزارة التضامن أيضا بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج دعم ميسرة، يقدمها بنك ناصر الاجتماعى، بقيمة 50 مليون جنيه لإتاحة البنية التحتية التى تيسـر على المرأة والأسرة حياتها اليومية فى القرى الأكـثر احتياجًا





كما تم توفير 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة .





وبعد استعراض هذه الأرقام ..قد يسأل سائل .. ما جدوى ضرورة وجود المرأة المصرية في المشهد المصري بجوانبه المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؟

أكاد أجزم – بصفتي باحثة متخصصة في شئون المرأة - أن وجود المرأة المصرية في معترك الشارع بقضاياه المختلفة ( سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) ومشاركتها الفعالة والمؤثرة في صنع القرار- دون قيود أو ضغوط - سيحقق المصالح المرتبطة بها وإبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها والإسراع في إعطائها دور حقيقي في عملية التنمية للمجتمع بشكل عام .





ختاما ..

كلمة أهمس بها في أذن كل امرأة مصرية ..

تعالوا بنا جميعا نتعاهد أن نبذل قصارى جهدنا لتأخذ المرأة المصرية مكانتها المعهودة ولتبقى دائما وأبدا قيمة وقامة يشار لها بالبنان .

تعالوا بنا نخوض معترك الحياة السياسية لنثبت للدنيا بأسرها أن المرأة المصرية لم تكن يوما ظلا للرجل وإنما كانت وستبقى شريكا فعالا ومؤثرا في صنع القرار حتى تزدهر مصرنا الحبيبة وتأخذ مكانها الطبيعي في مصاف الدول المتحضرة .