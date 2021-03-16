وفاء شباره تكتب: التنمر والتحرش. واطفال الشوارع!





ظاهره التحرش والتنمر . ظاهره جديده و غريبه علي مجتمعنا، والحقيقة احترت في الأسباب.

هل هو مرض نفسي ؟ قالوا . يتحرش بها لانها تلبس لبس غير لائق!! ثم وجدنا أن التحرش قد وصل الي سيدات وبنات قد ارتدين الحجاب

قالوا . الحاجه والفقر وقله ذات اليد فوجدنا التحرش بالأطفال التحرش والتنمر . قد لا يكون جسديا فقط بل يشمل الكلمات و النظرات

زمن الجدات والأمهات .

لم تكن تلك الظاهره موجوده . فما الجديد؟ ان قلنا كما سبق وذكرت .التبرج واللبس اذكر ان اللبس. أنذاك كان الفستان والتنوره

الفقر والحاجه.

فلكل فتره زمنيه . هناك فئه دائما في حاله احتياج مادي مالذي ادي بشبابنا ورجالنا .الي تلك المحنه لم يسجل التاريخ حادثه تحرش في الزمن الماضي لم انتشر العنف والتحرش والتنمر؟ زهور في سن يانعه . تتعرض للتحرش !! وللاسف فتاه او ولد يطلقون عليهم أطفال الشوارع

من هم أطفال الشوارع ؟ للاسف أطفال كتب عليهم الحرمان من لذه الطفوله. و الحياه السويه في كنف الاسره أطفال الشوارع .قد يكونوا والعياذ بالله. اولاد سفاح القوا بهم علي قارعه الطريق. لربما خوفا من الفضيحه او لضيق ذات اليد ولم يفكر ذاك الاب او تلك الأم. أنهما اماتا صغيرهما . حين تخليا عنه فتح عيناه الصغيرتين .علي الجوع وأخذ حقه بيده . والتعامل مع الذئاب البشريه. فاعتاد العنف للدفاع عن نفسه او قد يكون

طفلا لاسره معدمه .عدد أفرادها كبيرا..ونسبه الوعي قليلا فلا وقت للأب او الأم للاهتمام بصغارها وساهمت تلك الزهور الصغيره في بناء الاسره. وأصبح كل طفل او طفله في الشارع . يجرون وراء السيارات لنظافتها .او بيع الجرائد او المناديل الورقيه .والزهور

تعدي ذالك . التسول ناهيك عن عمل البنات الصغيرات داخل المنازل كمساعده لربه المنزل هؤلاء هم أطفال الشوارع !!!!

لم يختاروا حياتهم . بل فرضت عليهم وأصبحوا لقمه ضعيفه لمن لا أخلاق لهم والحل؟؟

لابد من تطبيق قانون صارم يحمي هؤلاء الأطفال من فقدان أبسط حقوقهم . الحياه

لم التخاذل في قوانين التحرش وخصوصا .لو أثبت بالادله ولو حتي نيه التحرش

انني اتعاطف مع اسره المتحرش . خصوصا لو اب . ولديه اسره وأشعر بخزي أولاده وإلحاق العار بهم

هل المتحرش مريض نفسيا؟ فأي عمل دنئ من هذا القبيل لابد أن يكون مرضا نفسيا . نتاج تربيه قد تكون خاطئه

ايتها الأم. أيها الاب لقد من الله عليكما بنعمه البنون .افلا تحافظون عليها .

سيدتي . الام انت من ينشئ مجتمعا صحيا او لا تقربي من اولادك . كوني الصديقه قبل الأم كوني الحمي والعامود الفقري وأولادك. بعد الله

راقبي تصرفاتهم . وان ظهرت لديهم اي عيوب اخلاقيه. سارعي بعلاجهم فالمجتمع . والفضائيات و الإليكترونيات. أصبحت تساهم في التربيه

ضعي حجر الأساس لاطفالك . وتابعي كل صغيره وكبيره. سواء كنت في اعلي المراكز . او ربه منزل مطلوب . قانون صارم للتحرش