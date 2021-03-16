كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا المؤجلة.. وكلية الآثار تجهز المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على المنصة الإلكترونية

* آثار القاهرة تكشف عن أجواء الامتحانات الأخيرة بالكلية

*علاج طبيعي: امتحانات الدراسات العليا المؤجلة في الأسبوع الأول من شهر أبريل









أيام قليلة تفصلنا على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 ، مع ذلك تستعد الجامعات بشكل كبير للفصل الدراسى الثانى وعودة الطلاب للحضور بالحرم الجامعي.









كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن أجواء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 - 2021 ، بامتحان طلاب الفرقة الثالثة، أقسام الآثار الإسلامية والترميم المعماري بعد أن أنهي طلاب الفرقة الثالثة أقسام الآثار المصرية والآثار اليونانية والترميم العضوي والترميم غير العضوي الامتحانات .





وأضاف " رجب " ادي طلاب الدراسات العليا الدبلومات فقط الامتحانات من الساعة 1 الي الساعة 2 ظهرا بعد أن انهي طلاب الدراسات العليا امتحاناتهم .





وأشار عميد الكلية، إلى أن جميع الإمتحانات موضوعية بنظام البابل شيت وتم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثالثة و كونترول الدراسات العليا .





وتم اتباع الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم وقياس الحرارة ولايسمح بالدخول إلى المباني إلا بالكمامات وعدم التجمع خارج مباني الإمتحانات وعدم اصطحاب الموبايلات .





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كما كشف الدكتور أحمد رجب ، عن حقيقة رفع المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى على المنصة الالكترونية استعدادا لعودة الدراسة مرة اخرى .





وقال الدكتور " أحمد رجب " ، أنه تم تحميل البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وتجهيزها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية ، سواء المقررات التي سيتم طرحها "أونلاين" على المنصة الاليكترونية ، أو التي سيتم طرحها حضوريا للطلاب في مقر الجامعة .





كما كشفت الدكتور جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا المؤجلة .





وقالت الدكتور جيهان المنياوى خلال تصريح لصدى البلد ، إن أمتحانات الدراسات العليا المؤجله من دور نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ابريل ٢٠٢١ سيكون يوم السبت الموافق ٤ من ابريل القادم اونلاين على منصه البلاك بورد .





وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.



