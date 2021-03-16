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أخبار العالم

بعد انخفاض قياسي.. الإمارات تسجل ٢٠١٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:20 م
الإمارات كورونا
الإمارات كورونا
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شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بعد إجراء 208,085 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.


ورصدت الوزارة 2,018 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، بعد أن سجلت أمس ١٨٩٨ حالة.


وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد 430,313 حالة.


‌كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,406 حالة.


وأشارت الوزارة إلى شفاء 2,651 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 410,736 حالة.

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