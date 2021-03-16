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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. البنوك تضخ 23.1 مليار درهم استثمارات جديدة خلال شهر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:56 م
الامارات المتحدة
الامارات المتحدة
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وكالات
رفعت البنوك العاملة في دولة الإمارات من وتيرة توجهها الاستثماري مع بداية العام 2021، مما يعكس حرصها على الاستمرار في زيادة إيراداتها، خاصة في ظل تراجع العوائد المتأتية من الفوائد على الخدمات البنكية التي تقدمها في الآونة الأخيرة.


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وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن البنوك ضخت نحو 23.1 مليار درهم في رصيد استثماراتها خلال شهر يناير من العام 2021.


وساهم التوجه الاستثماري الكبير للبنوك مع بداية العام الجاري في رفع إجمالي قيمة الرصيد التراكمي لهذا البند إلى مستوى 478.9 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع إجمالي قيمة الرصيد في شهر ديسمبر 2020.


ويتضح من خلال الإحصائيات أن البنوك مع بداية العام الجاري لجأت إلى إعادة ترتيب سلوكها فيما تملكه في محفظتها الاستثمارية، وفيما زادت من قيمة استثماراتها في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بمقدار 39.3 مليار درهم رافعة إجمالي رصيدها إلى 150.7 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2021، فقد خفضت من استثماراتها في سندات الدين بمقدار 16 مليار درهم، حيث أغلق إجمالي رصيدها التراكمي في هذا النوع من الاستثمار عند مستوى 274.5 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة مع 290.5 مليار درهم في ديسمبر 2020.


كذلك فقد رفعت البنوك من قيمة استثماراتها في الأوراق المالية لمقدار 200 مليون، مما رفع إجمالي الرصيد إلى 9.4 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة مع 9.2 مليار درهم في ديسمبر 2020، فيما خفضت من قيمة استثماراتها في بند الاستثمارات الأخرى بمقدار 400 مليون درهم، حيث أغلق إجمالي الرصيد عند 44.3 مليار درهم.
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