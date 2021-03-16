اقتصاد الإمارات.. البنوك تضخ 23.1 مليار درهم استثمارات جديدة خلال شهر

رفعت البنوك العاملة في دولة الإمارات من وتيرة توجهها الاستثماري مع بداية العام 2021، مما يعكس حرصها على الاستمرار في زيادة إيراداتها، خاصة في ظل تراجع العوائد المتأتية من الفوائد على الخدمات البنكية التي تقدمها في الآونة الأخيرة.













وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن البنوك ضخت نحو 23.1 مليار درهم في رصيد استثماراتها خلال شهر يناير من العام 2021.













ويتضح من خلال الإحصائيات أن البنوك مع بداية العام الجاري لجأت إلى إعادة ترتيب سلوكها فيما تملكه في محفظتها الاستثمارية، وفيما زادت من قيمة استثماراتها في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بمقدار 39.3 مليار درهم رافعة إجمالي رصيدها إلى 150.7 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2021، فقد خفضت من استثماراتها في سندات الدين بمقدار 16 مليار درهم، حيث أغلق إجمالي رصيدها التراكمي في هذا النوع من الاستثمار عند مستوى 274.5 مليار درهم في يناير الماضي مقارنة مع 290.5 مليار درهم في ديسمبر 2020.



