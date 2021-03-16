رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايته: حان الوقت لإنهاء معاناة الشعب الليبي

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايته، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد، يعد المدخل الرئيسي لأمن واستقرار الدولة الليبية.





وقال السراج خلال فعاليات المعرض الأول لمناشط وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا: "نتمنى التوفيق للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة في أداء المهام".





وأضاف: "لقد أحدث الإنقسام وتوابعه من حرب وتقاتل ومختنقات، تغييرات مترامية الأبعاد في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما أتاح وقف إطلاق النار الذي أعلناه في أغسطس الماضي، ومشاركتنا الفعالة في اجتماعات (5+5) الفرصة كاملة للوصول إلى التوافق السياسي الحالي".





وتابع: "علينا أن لا نفرط فيما حققناه، ونغتنم هذه الأجواء المفعمة بالنوايا الحسنة لتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة".





وأشار السراج إلى أن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية هو المدخل إلى الأمن والاستقرار السياسي، للعمل من خلاله إلى الانتخابات ليقول الشعب كلمته، ويختار حكامه عبر صناديق الاقتراع وليس فوهات البنادق.





ولفت رئيس الحكومة المنتهية ولايته إلى أن "الديمقراطية تحقق إرادة الشعب، وقادرة على إحداث تغيير نحو الأفضل بدون إراقة دماء".





واستطرد قائلًا: "لقد حان الوقت لتضميد الجراح وأن تنتهي معاناة شعبنا لينعم بالأمن والاستقرار والرخاء في ظل دولة مدنية حديثة، عمادها الحرية والعدالة يحكمها القانون والمؤسسات المنتخبة، تقدم أرقى الخدمات ويتنوع مصادر دخلها".