200 ألف يورو.. البرلمان يوافق على منحة تقوية المعاهد الحكومية المصرية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و 16/12/2020.









كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي المُوقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012 وعُدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.









وأكدت لجنة المشروعات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، أن هذا الاتفاق يمثل أهمية بالغة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة.









ويهدف الاتفاق إلى الترويج للخط الائتماني، وتسهيل الوصول للمستخدمين النهائيين للخط الانتمائي، والتوفيق بين المستخدمين النهائيين والسوق الإيطالية.









واستعرض التقرير البرلماني التفاصيل الكاملة للاتفاق، مشيرًا إلى أنه في إطار الخطاب المتبادل الموقع بين مصر وإيطاليا بتاريخ 3/6/199 والذي أتاحت بمقتضاه الحكومة الإيطالية مبلغ 214 مليار ليرة كقرض ميسر لتمويل مشروعات التنمية والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 200 وتم التصديق عليه في 8/6 / 2000 تم تخصيص مبلغ 25 مليار ليرة للصندوق الاجتماعي للتنمية ليستخدم كخط ائتمان عيني لدعم المشروعات الصغيرة وقد تم بالفعل توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص بالفرض المذكور بتاريخ 14/6/2001.



