رغدة .. ملك أحمد زاهر تكشف عن دورها في مسلسل نسل الأغراب

نشرت الفنانة ملك احمد زاهر صورة جديدة له وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" .

و ظهرت ملك في الصورة من كواليس مسلسل نسل الاغراب و علقت على الصورة قائلة :" رغدة...نسل الاغراب"

جدير بالذكر، ان مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا بالإضافة الى كل من مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.





كانت الفنانة الراحلة احلام الجريتلى قد إنتهت من تصوير عدد من مشاهدها داخل أحداث العمل قبل ان تتوفى ، حيث لم يملها القدر ان تستكمل باقى مشاهدها.