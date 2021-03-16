اقتصاد الصين.. 8.4 مليار دولار قيمة التجارة الخارجية لمقاطعة يوننان خلال شهرين



وأظهرت بيانات مديرية الإحصاء بالمقاطعة أن إجمالي قيمة الواردات والصادرات بلغ 54.58 مليار يوان (حوالي 8.4 مليار دولار أمريكي) في فترة يناير وفبراير، بزيادة 86.2 بالمائة على أساس سنوي.



وارتفعت الصادرات إلى ما يقرب من 36.36 مليار يوان، بزيادة قدرها 2.8 ضعف على أساس سنوي، بينما تقلصت الواردات بنسبة 7.1 بالمائة على أساس سنوي إلى ما يقرب من 18.23 مليار يوان.



ووصلت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بالمقاطعة إلى قرابة 153.23 مليار يوان في الفترة، بزيادة 23.1 بالمائة على أساس سنوي.





أفادت السلطات المحلية اليوم الثلاثاء بأن مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين شهدت نموا قويا في تجارتها الخارجية خلال الشهرين الأولين من عام 2021.أقرأ ايضا.. الدينار الكويتى الاعلى ..تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-3-2021