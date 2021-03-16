نائب رئيس اتحاد العمال يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بزيادة الأجور





أشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الاسكندرية بحزمة اصلاح الأجور التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة زيادة الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ جنية إلى ٢٤٠٠ جنية لان هذه الزيادة ستساهم بشكل كبير فى دعم الطبقات الأقل دخلا وهى السياسة التى تتبعها الدولة المصرية حاليا





وأشاد البدوى أيضا بإطلاق هذه الحزمة فى هذا التوقيت وقبل موعد صرفها بعدة أشهر حتى يشعر العاملون بالاستقرار النفسى ويتفرغون للعمل

ودعى البدوى مجلس النواب إلى أن يقوم بدوره فى إقرار الحافز المقطوع من الآن للفئات التى لايشملها قرار رئيس الجمهورية



