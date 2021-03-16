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على السيد: مصر تحقق طفرات اقتصادية جيدة رغم أزمة كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:22 م
الكاتب الصحفى، على
الكاتب الصحفى، على السيد
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هاجر إبراهيم
قال على السيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مصر تحقق طفرات إقتصادية جيدة، مشيرا إلى أنه هناك ثبات فى أسعار السلع الأساسية على الرغم من إنتشار جائحة كورونا.

وأضاف "السيد" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أن مصر حققت طفرة فى الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى توفير الخضروات والفاكهة لتلبية إحتياجات السوق المحلى، موضحا أن نتائج تطوير وإنشاء جامعات جديدة ستظهر بعد وقت قليل.

وتابع أن مصر تتقدم بصورة متميزة وسط الكثير من الأحداث التى تحدث، لافتا إلى أن مصر لديها طفرة حقيقة فى مجال الطاقة والغاز.

وأكد أن العمل تعطل فى بلدان كثيرة، إلا أن العمل فى مصر مازال مستمر، متابعا أن هناك إستمرار فى إصلاح المنظومة الصحة ومنظومة التعليم، بالإضافة إلى تطوير القرى الذى يعتبر مشروع قومى عملاق.

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