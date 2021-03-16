الجامعة البريطانية : بدأنا في مصر بـ 180 طالبا وتخطينا 12 ألفا هذا العام

قالت حنان السعداوي مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق والأنشطة والخدمات بالجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة انشأت في مصر عام 2005 بـ3 كليات فقط ، وكان عدد الطلاب الذين التحقوا بها 180 طالب وفي 2021 وصلنا لـ12 الف طالب يحصلون على شهادتين واحدة من مصر معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وآخرى معتمدة من الشريك البريطاني في انجلترا.

وأوضحت أن الجامعة تسعى إلى توفير كل ما يحتاجه سوق العمل والطلاب مشيرا إلى أن ذلك يعد هو اتجاه للجامعة نحو توفير احتياجات الشباب الصغير وتقديم التطور من خلال القيام على مدار سنوات قليلة بافتتاح كليات جديدة لمواكبة احتياجات الطلاب الذين وصل ددهم بكلياتها حتة الأن لـ12 ألف طالب.

واشارت إلى أن ملتقى التعليم العالي في دورته الثامنة الذي أجرية على مدار الأسبوع الماضي يجرى كل عام وتكون الجامعة مشاركة به بشكل دائم حيث أن التنظيم هذا العام جيد ويوجد حضور لطلاب المدارس من الجهات المختلفة أن كان طلاب الثانوية العامة او طلاب الشهادات الأجنبية .

وأضافت "السعداوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الملتقى فرصة للتعارف والالتقاء بالطلاب بغرض الاستماع لهم، مؤكدة: "نطلع على ما هو جديد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من خلال الملتقى، كما أن الجامعة تسعى لإيجاد تصور لما يحتاجه الشباب في السنوات القادمة والكليات التي يحتاجوها من ثم تقوم بتطوير نفسها على هذا الأساس".