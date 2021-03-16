نشرة أخبار العالم: خطوة جديدة من إثيوبيا تجاه سد النهضة.. أديس أبابا تعدم المئات وتشرد الآلاف.. تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن لقاح كورونا.. والمجلس الرئاسي الليبي يتسلم السلطة رسمياً

إثيوبيا تعلن موقفها بشأن وساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة

فاجعة إنسانية في أديس أبابا بعد إعدام المئات وتشريد الآلاف

المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية يتسلمان السلطة رسميًا

السعودية تحذر المواطنين من العوالق الترابية

تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية ضد لقاح استرازينيكا

إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائبًا في الكويت إلى النيابة العامة

فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث الهامة على مدار الساعة وتصدر ذلك:





إثيوبيا تعلن موقفها بشأن طلب السودان وساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة

كشفت إثيوبيا عن موقفها بشأن طلب السودان وساطة أمريكا والاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التدخل بشأن أزمة سد النهضة حول ملء وتشغيل سد النهضة في أعقاب فشل التوصل إلى حل عبر التفاوض المباشر.





وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، على تمسك أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة؛ مشيرا إلى أن دور الوسطاء دور مراقب.





وقال مفتي: "لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكننا نتمسك بالوساطة الأفريقية في ملف سد النهضة".





وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: "نؤكد على حل الخلافات الحدودية مع السودان بالطرق السلمية".









فاجعة إنسانية في أديس أبابا بعد إعدام المئات وتشريد الآلاف

لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي بإثيوبيا تلوح في الأفق رغم قطع الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، الاتصالات في الإقليم الذي مزقته الحرب الأهلية بعد 4 أشهر من العملية العسكرية التي شنتها القوات الإثيوبية على الإقليم.





وذكر تقرير لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الانتهاكات الإنسانية والمعاناة التي يعيشها الإثيوبيون في تيجراي واضحة بالنسبة لعمال الإغاثة والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.





وأضاف التقرير أن أكثر من نصف مليون شخص فقدوا منازلهم في تيجراي، بينما نزح 60 ألف شخص إلى دولة السودان، حيث تم تدمير مخيمين للاجئين في تيجراي بواسطة القوات الإثيوبية، بالإضافة إلى نهب نحو 70% من المرافق الصحية في الإقليم، وهو ما يفاقم بدوره المعاناة الإنسانية التي يعيشها الإثيوبيون.





وأشار التقرير إلى أن فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان برزت إلى السطح رغم محاولات الحكومة الإثيوبية التعتيم على الموقف، لافتة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية حول مقتل الآلاف من الإثيوبيين في مدينة أكسوم بتيجراي.





ووفقًا لشهادة بعض النازحين الإثيوبيين في السودان، فإن القوات الإريترية المتحالفة مع القوات الحكومية الإثيوبية شنت عمليات تفتيش ممنهجة في منازل مدينة أكسوم وأعدمت مواطنين خارج نطاق القانون.









المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية يتسلمان السلطة رسميًا تسلم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، السلطة في ليبيا رسميًا، من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، في مراسم رسمية جرت في العاصمة طرابلس.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته عازمة على إصلاح البلاد والنهوض بها بعد سنوات طويلة من النزاع.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن تسليم السلطة اليوم ترسيخ لمبدأ الدولة المدنية، مشيرا إلى أن "الركيزة الرئيسية للمجلس الرئاسي هي الوصول إلى الانتخابات نهاية العام".

وأوضح المنفي أن الشعب الليبي سيتمكن من اختيار من يريده في الحكم من خلال إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وتابع: "اليوم نرى مشهدًا تاريخيا يرسخ لمبدأ التداول السلمي للسلطة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الركيزة الرئيسية للمجلس الرئاسي هي الوصول إلى الانتخابات نهاية العام.









السعودية تحذر المواطنين من العوالق الترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرا عن حالة الطقس.





وقال المركز إن الطقس سيشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم)، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبية.





فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.









تحرك عاجل من المفوضية الأوروبية ضد لقاح استرازينيكا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بأن أوروبا سجلت أكثر من 900 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.





وبدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة فايزر ستسلم دول الاتحاد 200 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الربع الثاني من هذا العام.





ويأتي ذلك بعدما طلب الاتحاد الأوروبي المزيد من الجرعات من لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر لسد النقص الذي نشأ من مجموعة كبيرة من البلدان التي قامت بتعليق لقاح استرازينيكا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.





وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على موقع "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي وافق على "تسليم معجل لـ 10 ملايين جرعة" من لقاح فايزر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.









إحالة رئيس مجلس الأمة و38 نائبًا في الكويت إلى النيابة العامة

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن النيابة العامة الكويتية استلمت رسميًا ملفا من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية وطالبت بالتحقيق معهم.





وذكرت الصحيفة أن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائبا حاليا بمجلس الأمة الكويتي، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات بحقهم.





وأضافت الصحيفة أن التهم الموجهة إلى النواب هي "مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، ما يعتقد أن هذا الأمر أسهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا".





وتمت إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.





وقال الغانم: "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات.. وسأكون أول من يمتثل وآخر من يخالف".









فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت فرنسا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني.





وقالت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.





وأشارت الوزارة الفرنسية إلى أنه تم العثور على السلالة الجديدة في عدد قليل من الحالات في مركز مستشفى في لانيون.





في سياق آخر، يقول المسئولون إن منطقة باريس قد تتجه نحو إغلاق جديد، حيث تملأ متغيرات كورونا الجديدة أجنحة العناية المركزة في المستشفيات وإمدادات اللقاح المحدودة تضعف جهود التلقيح.





كما ألغت المستشفيات الباريسية بالفعل العديد من العمليات الجراحية لمواجهة تفشي المرض، حيث قال وزير الصحة أوليفييه فيران إن مريض فيروس كورونا يتم إدخاله إلى وحدات العناية المركزة كل 12 دقيقة.