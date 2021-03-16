السعودية.. غلق 8 مساجد بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين

أعلنت الشئون الإسلامية السعودية عن غلق 8 مساجد في 6 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ".









وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.









وشملت القرارات اعتماد منصة "صحة"، منصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية، وتكليف المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتنسيق مع القطاعات الصحية لتصنيف التقارير وكيفية معالجتها ، وعلى التزام القطاعات الصحية بتطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.









كما شملت قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إضافة خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن المنافع التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني مع إعطائها أولوية في الدراسة، والموافقة على اعتماد مبادرات الخطة التنفيذية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية التي ورد فيها أدوار محددة للقطاعات الصحية المقدمة للخدمة والجهات التشريعية من أعضاء المجلس الصحي السعودي بالإضافة إلى شركة "نوبكو"، وتضمنت مؤشرات أداء مرحلية.









وينبثق برنامج الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية من إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، ويعد إحدى مبادرات المجلس الصحي السعودي لتحقيق هدف "تحسين الكفاءة من الخدمات الصحية" من برنامج التحول الوطني 2020.