السيسي يوجه بعمل مجمع مصالح حكومية داخل قرى الريف.. نواب: نقلة نوعية تسهم في سهولة الحصول على الخدمات.. والقضاء على المركزية الخدمية أبرز فوائده





نائب: إنشاء مجمع مصالح حكومية بالريف يسهم في توفير حياة كريمة للمواطن المصري

نائب بالشيوخ: الإهتمام بحياة المواطن وتحقيق رفاهيته أولى أولويات القيادة السياسية

نائبة عن إنشاء مجمع للمصالح الحكومية: استكمالًا لمسيرة البناء والعمران التي طالت كل شبر في أرض مصر





قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن الرئيس السيسي وجه بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، بحيث يتكون المجمع الحكومي من 4 منشآت خدمية يستفيد من منها المواطن في القرية، تتمثل في المصالح الحكومية ، والخدمات الطبية ، والأمنية، وتسهيلات للفلاح.





وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذا التوجيه، موضحين أهميته في توفير سبل الدعم والراحة للمواطن البسيط ، والذي كان يقطع شوطا كبيرا من العناء واستهلاك الأموال، لقضاء مصلحة ما في الجهات الحكومية .





بداية ثمن النائب، إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ ، ما أعلن عنه الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، بتوجيه الرئيس السيسي بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، قائلًا:" مبادرة ممتازة، لا سيما وأن الريف ينقصه مجمع للمصالح يخدم أهالى المنطقة، وستسهم في رفع عبء كبير من على كاهل المواطنين الذين كانوا يواجهون المشاق لتأدية خدمة ما في المصالح الحكومية، لاسيما و أن أغلبيتها تقع داخل أماكن مؤجرة في عقارات سكنية بالدور الرابع أو الخامس، مما تصعب على المواطن المريض العادي لتأدية الخدمة".





وأكد " شحاته" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توجيه الرئيس بعمل مجمع للمصالح الحكومية داخل قرى الريف، بمثابة نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية لمواطنى القرى، علاوة على أنها ستكون مفخرة عظيمة للدولة المصرية ، ستسهم حتمًا في الوصول إلى مستوى عالٍ من التطور، يليق بـ ٢٠٢١، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة، يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري في الريف والقرى ، ورفع مستوى معيشة المواطن ، وكذا مستوى التعامل معه في كافة الجهات والمصالح الحكومية المختلفة.





كما أثنى عضو مجلس الشيوخ على الجهود المتواصلة للدولة، والتى بذلتها في تنفيذ وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة داخل جميع المحافظات المصرية سواء على مستوى المدن والقرى على السواء، مؤكدًا على أن توجيهات القيادة السياسية دائما وأبدًا تصب في صالح المواطن المصري ، وتحقيق رفاهيته فى المقام الأول.





من جانبه أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيه الرئيس السيسي بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري،مؤكدًا على أن هذا التوجه يأتى استكمالًا للمبادرة الطموحة " حياة كريمة" والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، لتطوير القري المصرية وخلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تليق بآدمية وكرامة المواطن المصري.





وأشار " جاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توجيه الرئيس بعمل مجمع للمصالح الحكومية داخل قرى الريف، توجيه ممتاز وإن تأخر قليلًا، سيسهم بلا شك في القضاء على المركزية الخدمية، معقبًا:" كتير من المواطنين من أهالى القرى والأرياف علشان يقضوا خدماتهم ومصالحهم الحكومية ، كان يتوجب عليهم الذهاب لأماكن أخري بعيدة ، وده بيكلفهم عناء ومشقة السفر والتكاليف ، لكن بهذا التوجيه، المواطن ليس بحاجة للذهاب الى أي أماكن أخرى ، والخدمات كلها هتكون متاحة وميسرة في مسقط رأسه" .





وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن القيادة السياسية دائما ما تتبني خطة حقيقة ومدروسة ، هدفها الأوحد هو النهوض بالمستوى الخدمى والمعيشى للمواطن في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه التوجهات ستعمل على تحقيق الحياة الكريمة للمجتمع المصري بكافة شرائحه، معقبًا:" الاهتمام بحياة المواطن أولى أولويات القيادة السياسية".





وفى سياق متصل قالت النائبة، رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية من قرى الريف المصري، يأتي ضمن خطة الحكومة فى التوسع في دعم برامج الحماية الإجتماعية.





وأوضحت " إسحق " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إنشاء مجمع للمصالح الحكومية داخل قرى الريف، يسهم في تحقيق العديد من المزايا، أهمها: تسهيل حركة المواطنين ، وقضاء مصالحهم الخدمية والحكومية داخل القرى في سهولة ويسر، لافتة إلى أن هذا التوجه يتماشي مع خطة الدولة والقيادة السياسية ، في افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ، والتى تعد بمثابة إعلانًا لجمهورية جديدة .





وأكدت عضو مجلس الشيوخ على أن المشروع القومي الخاص بتطوير الريف المصري ، يعد تعبيرًا عن النجاح الذي حققته الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه يأتى استكمالًا لمسيرة البناء والعمران ، التي طالت كل شبر في أرض مصر خلال السنوات الستة الماضية، فضلًا عن حرص القيادة السياسية على تحقيق الاستقرار والأمن لكافة المصريين دون تفرقة أو تمييز.





واستطردت: جاء الوقت الذي يجني فيه الريف المصري ثمار و عوائد هذا الإصلاح الإقتصادي ، حيث يهدف هذا المشروع العملاق إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية ، والتحتية، وكذا الخدمات الإجتماعية ، والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى ، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية ونجع.





ويشار إلى أن قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن الرئيس السيسي وجه بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.





وأضاف "الرفاعي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المجمع الحكومي يتكون من 4 منشآت خدمية يستفيد من منها المواطن في القرية، الأول مجمع المصالح الحكومية في القرية، ويختص بتقديم الخدمات بكافة أنواعها مثل خدمات رخص المباني وخدمات البريد والتموين وخدمات السجل المدني والشهر العقاري، إضافة إلى مجمع للخدمات الطبية، والذي سوف يضم المركز الطبي والإسعاف، ومجمع الخدمات الأمنية، ويضم نقطة الشرطة والدفاع المدني والحريق، أما المجمع الأخير فيختص بتقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة للفلاح.





وأوضح أن مجمع المصالح الحكومية سيقوم بالتعامل مع كافة المصالح الحكومية نيابة عن المواطن، معقبا: "سيذهب المواطن لتقديم الخدمة في الشباك المخصص في المجمع ومن ثم تحديد يوم معين لاستلام الخدمة المطلوبة".



