أهم قرار في تاريخ المرأة .. تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية و قضايا الدولة بمجلس الدولة

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة لإعلانه عن قبول تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة .





حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بهذا القرار الاهم فى تاريخ المرأة المصرية مؤكدة أن الاحلام تتحقق بدعم القيادة السياسية وايمانها العميق بقدرات المراة المصرية.





اكدت أن كل نساء مصر تقدم أسمى معانى الشكر والعرفان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى شهدت المرأة فى عهده كسر كل الحواجز و حصدت العديد من الإنجازات .





يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعيين عناصر نسائية فى الهيئات القضائية فى اليوم العالمي للمرأة

و أن مجلس الدولة وضع عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط:

(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا في درجة الليسانس.

(2) الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.