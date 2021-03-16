ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم قرار في تاريخ المرأة .. تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية و قضايا الدولة بمجلس الدولة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى  المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة  لإعلانه عن  قبول  تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة تنفيذا لتوجيهات  رئيس  الجمهورية فى اليوم العالمي للمرأة، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة .

حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بهذا القرار الاهم فى تاريخ المرأة المصرية  مؤكدة أن الاحلام تتحقق بدعم القيادة السياسية  وايمانها العميق بقدرات المراة المصرية.

اكدت أن كل نساء مصر تقدم أسمى معانى  الشكر والعرفان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى شهدت المرأة فى عهده كسر كل الحواجز و حصدت العديد من الإنجازات .

يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه  المستشار   عمر مروان  وزير العدل  بتعيين عناصر نسائية فى الهيئات القضائية فى   اليوم العالمي للمرأة
و أن مجلس الدولة  وضع عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط:
(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا في درجة الليسانس.
(2) الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.
(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.
(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
(5) استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مايا مرسي: برلمان مصر 2021 يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية .. وتعكس ثقة القيادة السياسية بقدراتها وإمكاناتها

بعد تعيين 4 سيدات مديرات لعدد من النيابات الإدارية.. القومى للمرأة يشيد بالعمل بمبدأ الكفاءة والمساواة

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. مجلس الدولة يسمح بتعيين سيدات في وظيفة مندوب ونائب

مجلس الدولة يعين قاضيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تعرف على التفاصيل

رئيس مجلس الدولة: نجهز القضايا بـ المفوضين لتبدأ القاضيات الجديدات عملهن

مجلس الدولة يكشف إجراءات تعيين قاضيات .. فيديو

ترشيحاتنا

إثيوبيا تعلن موقفها بشأن طلب السودان وساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة

من بينهم رئيس مجلس الأمة.. إحالة 38 نائبًا في الكويت إلى النيابة العامة

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل

أسرع دعاء لقضاء الحوائج المستحيلة والشديدة

الحكومة توضح حقيقة انتشار مخدر الـ"مظروف مغلق" و "صورة الاستيكر"

ملك إفريقيا يعود بقوة.. الأهلي يكشر عن أنيابه بثلاثية في شباك فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير

رسميا.. طرح الأسعار ومدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات.. تعرف عليها