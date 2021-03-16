المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية يتسلمان السلطة رسميًا





وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته عازمة على إصلاح البلاد والنهوض بها بعد سنوات طويلة من النزاع.





من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن تسليم السلطة اليوم ترسيخ لمبدأ الدولة المدنية، مضيفًا أن " الركيزة الرئيسية للمجلس الرئاسي هي الوصول إلى الانتخابات نهاية العام".





وأوضح المنفي أن الشعب الليبي سيتمكن من اختيار من يريده في الحكم من خلال إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.





وتابع: " اليوم نرى مشهدًا تاريخيا يرسخ لمبدأ التداول السلمي للسلطة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الركيزة الرئيسية للمجلس الرئاسي هي الوصول إلى الانتخابات نهاية العام.

تسلم المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، السلطة في ليبيا رسميًا، من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، في مراسم رسمية جرت في العاصمة طرابلس.