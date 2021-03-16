إيمان عامر تحصد المركز الأول في مسابقة مختبر الشهرة 2021 .. نهائيات مسابقة مختبر الشهرة 2021 في المتحف القومي للحضارة المصري

اختتمت مساء أمس بالمتحف القومي للحضارة المصرية التصفيات النهائية لمسابقة مختبر الشهرة 2021 في موسمها الثاني عشر تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى وبحضور السيدة اليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة والإعلامي الكبير د. عمرو الليثي، حيث أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني فوز إيمان عامر، بكالوريوس طب أسنان-جامعة المنصورة عن موضوعها "الآثار المزمنة للتوتر على المخ" بالمركز الأول بناءً علي رأي لجنة التحكيم من بين كل المتسابقين الذين تقدموا هذا العام من مختلف محافظات الجمهورية، وفاز بالمركز الثاني محمد عصمت، طبيب امتياز بمستشفى أسيوط الجامعى عن عرض تقديمي بعنوان "متى تنتهى كورونا".





كما فازت بالجائزة المالية التي تقدمها الأكاديمية بناءً علي تصويت الجمهور جهاد شعبان، مدرس مساعد بكلية الطب البيطرى- جامعة أسيوط عن موضوع "بكتيريا بلا أنياب"، وذلك بعد تقديمهم عروض لمدة 3 دقائق أمام لجنة التحكيم المكونة من ود. سمر أحمد، أستاذ الطب الشرعي في جامعة عين شمس ومدير ASU-MENA-FRI ورئيسة اللجنة، والإعلامي د. عمرو الليثي، د.علا جمعه، رئيس قسم الأحياء الدقيقيه الإشعاعيه بهيئة الطاقة الذرية المصرية، ود. ياسر الشايب، أستاذ الهندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مركز التميز للمياه، وتم اختيار الفائزين بناءً علي المحتوي العلمي والوضوح والأداء؛ ليمثلا الفائزين الأول والثاني مصر بالمشاركة والتنافس في المسابقة الدولية الإفتراضية التي سينظمها مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة 2021، وتشارك به ما يقرب من 22دولة حول العالم، كما سيحظي الفائزين بدورات إلكترونية عن بعد في التواصل العلمي في أي جامعة ببريطانيا بقيمة 1000 إسترليني للفائز الواحد.





وأوضح بيان الأكاديمية أنها ستقدم جوائز مالية لجميع المتسابقين الذين تأهلوا للمشاركة في المرحلة النهائية وتمت تصفيتهم علي مستوي الجمهورية وهم 7 متسابقين، وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في المسابقة هذا العام 55٪، وذلك تشجيعا وتقديرًا من أكاديمية والمجلس الثقافي البريطاني لهم، كما أوضح د. عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجيه في كلمته أن هذا هو الموسم الخامس الذي ترعاه الأكاديمية كشريك وطني للمسابقة وانها تعد شراكة ناجحة مع المجلس الثقافي البريطاني، حيث بلغ اجمالي عدد المتقدمين للمسابقة خلال الخمس أعوام 8525، وأفاد سيادته أن الأكاديمية لديها رؤية واضحة وآليات تطبيق مبتكرة تتماشى مع إستراتجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2020-2022 والتي تركز على تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي، حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% وتقدم للمسابقة 1779، بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات.





كما ارتفع عدد المتسابقين المقبولين في الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابقا من بين 1663 متقدم من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مرورًا بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، وتقدم عام 2020 حوالي 1400 متسابق وكان لعام 2021 النصيب الأكبر بمشاركة الأكاديمية رغم ظروف جائحة كورونا حيث تقدم 1824 متسابقا من مختلف محافظات الجمهورية.





قالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة: "إن النمو الأكبر يأتي من معرفة المجتمع ، وبصفتنا منظمة علاقات ثقافية، فإننا نعزز التواصل العلمي على مستوى العالم لتحقيق مجتمعات متكافئة وصحية في نهاية المطاف.





لقد علمتنا جائحة كورونا أن المجتمع الذي يتمتع بأساس علمي ووعي قوي بالمشاكل الحالية سيعمل بشكل جماعي نحو الحلول والأساليب الوقائية والازدهار الاقتصادي في نهاية المطاف ".





وأضافت وايت أن العلماء يساهموا في تنمية المجتمع وتطوير مهارات الاتصال لديهم ، مما يمنحهم الأدوات اللازمة للفوز بنجاح بتأييد الحكومات وكيانات التمويل والجمهور، عندما يشاركون أفكارهم وابتكاراتهم وأبحاثهم مع العالم. شهد هذا العام مشاركة العلماء الشباب من الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية ومراكز البحوث وطلاب الماجستير والدكتوراه وخريجي الجامعات.





والجدير بالذكر أن المسابقة قد جذبت حتى الآن في مصر الآف من العلماء والباحثين والمهندسين على مدار 11 عامًا منذ عام 2009، وخلقت تفاعل بين الشباب واظهرت الأفكار المتميزة من 26 محافظة مصرية، ووصل العديد من المتسابقين الذين شاركوا في مختبر الشهرة سابقًا لبناء مستقبل مهني في مجال الاتصال العلمي والتعليم الترفيهي، منهم عبد الله عنان مؤسس "شارع العلوم" والذي فاز مؤخرًا بجائزة أفضل صانع محتوى تعليمي علي منصةTikTok. لعام 2020.