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أخبار العالم

طبيبة من أصل سوري ترفض تولي وزارة الصحة في البرازيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:50 م
لودميلا حجار
لودميلا حجار
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قسم الخارجي
رفضت أخصائية أمراض القلب لودميلا حجار (42 عاما) التي تنحدر من أصول عربية لأب جذوره سورية، وأم من أصل لبناني، وتعمل أستاذة بكلية الطب في جامعة سان باولو، وتمارس الطب في المستشفى السوري - اللبناني في نفس المدينة، وتعتبر من أرقى المستشفيات في أمريكا اللاتينية، تولى مسئولية وزارة الصحة في البرازيل.


وبحسب صحيفة "رووداو" العراقية، تردد أسم لودميلا بقوة على الساحة عقب ترشحها من جانب الرئيس جاير بولسونارو، لتدخل التغيير الوزاري الجديد لتخلف الجنرال إدواردو بازويلو.


صحيفة "كوريو برازيلينسي" البرازيلية، أفادت بأن الرئيس بولسونارو كان على استعداد لأن تحل لودميلا، محل إدواردو بازويلو كوزيرة للصحة، والتقاها بالفعل الأحد الماضي، في قصر بالاسيو دا ألفورادا، لمناقشة توليها الوزارة، لكن المحادثة لم تتوصل إلى نتيجة حاسمة.


لودميلا الداعمة للتباعد الاجتماعي، لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وسبق لها انتقاد استخدام الكلوروكين كعلاج للفيروس، وهذه المواقف تتناقض بشكل مباشر مع ما دعا إليه الرئيس البرازيلي منذ بداية الوباء.


وتحظى بقبول كبير في الأوساط العليا السياسية والقانونية، وبوجودها في الوزارة، كان بولسونارو سيحصل على دعم الكونجرس والسلطة القضائية في إدارة الوباء، حسب صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، واختيارها كوزير للصحة، كان سيصب في مصلحة الحكومة البرازيلية.


وتحظى لودميلا بتعاطف السياسيين التقدميين المؤثرين، وظهر ذلك في ترحيب رئيس البلدية سان باولو آرثر ليرا، ترشيحها للوزارة.


وأشارت صحيفة "كوريو برازيلينسي" البرازيلية، إلى أنه مع رفض لودميلا تولي المنصب، تم ترشيح اسمين آخرين هما طبيب القلب مارسيلو كيروغا، والنائب الفيدرالي لويس أنطونيو تيكسيرا جونيور.
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