أمام لجنة الصحة بالبرلمان.. رئيس هيئة الرقابة الصحية يستعرض جهود الهيئة لضبط جودة الخدمات الصحية

أوضح الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لتحسين الخدمات الصحية وضمان جودتها ومن ثم توكيد الثقة في جودة مخرجات النظام الصحي المصري وضبط وتنظيم الخدمات الصحية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد وذلك من خلال التسجيل والاعتماد والرقابة على المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية مؤكدا أن سلامة المريض هي المحرك الدائم لأهداف الهيئة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة أمس أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة حيث تم عرض نتائج أعمال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن، باعتبارها أداة الدولة المسئولة عن ضبط وضمان جودة خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وفقا أحدث المعايير العالمية.

تضمن العرض أحدث ما توصلت إليه الهيئة في عملية بناء القدرة المؤسسية لاستكمال الهيكل التنظيمي للهيئة بما يحقق أهدافها إلى جانب الوقوف على أهم إنجازات الهيئة منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في ٢٠١٩

وحول المعايير التي قامت الهيئة بإصدارها أضاف الدكتور أشرف اسماعيل أنه تم الانتهاء من الاصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات و ذلك بعد حصول معايير اعتماد المستشفيات علي شهادة اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية " الاسكوا" بنسبة نجاح بلغت ٩٨٪؜ كما تم اصدار النسخة العربية منها.

حصلت نسخة معايير اعتماد مراكز الرعاية الاولية علي تقييم ٩٩٪؜ من الجمعية الدولية للجودة تمهيدًا لحصولها علي شهادة الاعتماد الدولية و بناءً عليه جاري الانتهاء من الاصدار الثاني لمتطلبات تسجيل مراكز الرعاية الاولية بما يتماشي مع المعايير المعتمدة.

وفي نفس السياق أشار رئيس الهيئة أن الادارة العامة لبحوث وتطوير المعايير قامت باصدار متطلبات تسجيل مراكز الاشعة ، العلاج الطبيعي، المعامل الطبية ومراكز جراحات اليوم الواحد، الصيدليات العامة وتمت جدولة مواعيد ارسال معايير الاعتماد لكل منها الي الجمعية الدولية للجودة تمهيدا لاعتمادها وجاري حاليًا الانتهاء من معايير العيادات الخاصة، مستشفيات الصحة النفسية ومنشآت تقديم الرعاية الصحية الممتدة.

وحول اهم المؤشرات الخاصة بالتسجيل اضاف الدكتور/ اسماعيل أنه تم تسجيل ٢٤١٥ من اعضاء المهن الطبية واعتماد ١٧ منشأة طبية ما بين مستشفيات وصيدليات عامة كما تم تسجيل ٦٩ منشاة طبية ما بين مستشفيات ومراكز رعاية اولية ومعامل ومراكز طبية بإجمالي ٨٦ منشأة .. إلى جانب ذلك، قامت الادارة العامة لتنمية القدرة المؤسسية على التقييم الذاتي التابعة للهيئة بعمل ١٦٦ زيارة تقييمية لمختلف انواع المنشآت الصحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، المجلس الاعلى للجامعات، القطاع الطبي بوزارة الداخلية، ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، هيئة قناة السويس، مصر للطيران وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر.

وفي إطار نشر الفهم الصحيح للمعايير ومساعدة مقدمي الخدمات الطبية على تطبيقها.. أشار د. اسماعيل قامت الهيئة بتنظيم برامج للتهيئة والتعريف بمعايير اعتماد المستشفيات وكذا معايير اعتماد مراكز الرعاية الاولية للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.. فضلا عن تنظيم الهيئة لعدد من المؤتمرات بعدد من توحيد الرؤي وآليات التنفيذ المشتركة مع شركاء النجاح وذلك للوصول بالعامل الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الي الحد الأدني، بما يحقق توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من تطبيق المنظومة بمعايير الجودة العالمية.

وكان آخر تلك المؤتمرات، المؤتمر الذي عقد في يناير الماضي لوضع استراتيجية موحدة لجودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة في مصر مع كل الجهات المعنية وبمشاركة دولية تمثلت في منظمة الصحة العالمية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر وما يتبع ذلك من ورش عمل مشتركة للوصول الي آليات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر وما تمثله من نقله حقيقة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع.





وإنطلاقًا من رسالة الهيئة ودورها على المستويين المحلي والاقليمي في نشر ثقافة الجودة وآخر ما وصل اليه العلم في استراتيجيات جودة وسلامة الخدمات الصحية بما يعزز من الارتقاء بالخدمات الصحية لاسيما في ظل جائحة كورونا وآثارها السلبية التي شملت العالم بأسره.. قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمشاركة في الفعاليات الاقليمية والعالمية المتعلقة بكيفية الاستعداد لجائحة كورونا والدروس المستفادة منها، وذلك تلبية لدعوة تلك المنظمات - والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر المنظمة الادارية لجامعة الدول العربية، اتحاد المستشفيات العربية وممثلي الصحي بحكومة دبي.