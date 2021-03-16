نقيب المهندسين: جاهزون لعقد الجمعية العمومية فور تراجع معدلات الإصابة بكورونا

بدعوة من المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين تم عقد أجتماع هيئة مكتب نقابة المهندسين والمكتب الفني لنقابة العامة وخلال الاجتماع أكد المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين أن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة جاء بناءً على فتوى مجلس الدولة، بسبب تداعيات جائحة كورونا.. وقال: "جاهزون لعقد الجمعية العمومية فور تراجع معدلات الإصابة بكورونا".

وشدد "عبدالعليم" على أن النقابة حريصة على الشفافية المطلقة واتباع الإجراءات التنظيمية والقانونية والإدارية السليمة في جميع شئونها.





كما ناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تمت بخصوص تأسيس شركة المهندس الوطنى للتنمية المستدامة، وموقف مشروع مستشفى المهندسين، وإعداد مستندات طرح الهيكل الخرساني للمستشفى، ودعوة بيوت الخبرة للمشاركة في المرحلة القادمة..

كما استعرض الاجتماع ما تم بشأن إعادة هيكلة النقابة، وعرض ما تم في دراسة بنك المعرفة، والاجتماعات التي تمت مع الشركات المتخصصة في هذا الشأن، إضافة إلى مناقشة الدراسات الإكتوارية الخاصة برفع معاش المهندس والمعاش التكميلي، كما استعرض ملفًّا متكاملًا لأفضل استغلال لأرض سيتي ستار.

حيث كشف الدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني، عن تلقي عروض مشاركة لمشروعي مستشفى المهندسين وأرض سيتي ستار، وقال: "سنلتزم بالقانون وبالشفافية المطلقة في البت في جميع العروض الخاصة بالمشاركة في استثمارات النقابة، وهذا الأمر ستتولاه شركة المهندس الوطنى للتنمية المستدامة، التي سيتم الانتهاء من تأسيسها قريبًا، لتكون الذراع الاستثماري للنقابة، وسوف تتولى إدارة استثمارات النقابة".

وتابع "هدفنا أيضًا وضع نظام مؤسسي تسير عليه النقابة مهما تغيرت مجالسها، مع إعادة هيكلة النقابة بالكامل، وهو ما سيدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو القادم، وسوف يكون رئيس مجلس الإدارة هو نقيب المهندسين بصفته، ومجلس إدارتها هم أعضاء هيئة مكتب النقابة بصفتهم ورئيس المكتب الفني للنقابة بصفته، والجمعية العمومية للشركة سوف تتكون من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة بصفتهم، وجميعهم سيعملون متطوعين بلا أجر، فيما سيتم اختيار مدير تنفيذي للشركة من بين كبار خبراء الإدارة والاستثمار مقابل أجر مادي".

وفيما يتعلق بمستشفى المهندسين، أكد أنه سوف يتم بدء إنشاء المستشفى خلال الأشهر القادمة، طبقًا لبرنامج زمني..

كما تقرر دعوة بيوت الخبرة لتقديم عروض للمشاركة في إنشاء المستشفى خلال المرحلة القادمة حيث أن جميع الأعمال والدراسات والرسومات الهندسية التي شهدها مشروع المستشفى حتى الآن، هي أعمال تطوعية رغم أن قيمتها تتجاوز 10 ملايين جنيه.





كما استعرض الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق ورئيس لجنة المستشفى وعضو المكتب الفني، نتائج الاجتماعات التى تمت بخصوص مشروع المستشفى، وأوضح أنه تم الانتهاء من التصور الأوّلي لدراسة جدوى المستشفى، مشيرًا إلى أن ما تم التوصل إليه هو نتاج جهد واجتماعات متواصلة أسبوعيًا على مدار شهرين تقريبًا مع الدكتور سعيد الضو، رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس مكتب الضو وشركاه لدراسات الجدوى.

من جانبه استعرض الأستاذ الدكتور سعيد الضو، التصورات الأولى لدراسة جدوى مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، مشيرًا إلى أن الدراسة قابلة لأي اقتراحات ونقاشات وتعديلات.. وأوضح "الضو" أن المؤشرات المحاسبية والاقتصادية المبدئية لنتائج الدراسة تشير إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية.

وبخصوص الدراسات الخاصة لمعاشات السادة المهندسين، فقد تقرر تشكيل لجنة تضم المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والدكتور مهندس شريف هدارة، وزير البترول الأسبق وعضو المكتب الفني والمهندس الاستشاري سيف أبوالنجا، عضو المكتب الفني، ومديري إدارتي الشئون القانونية والشئون المالية بالنقابة العامة، وأمانة المكتب الفني، لفحص الدراسات الإكتوارية الخاصة بزيادة معاش المهندسين والمعاش التكميلي.





وفيما يتعلق ببنك المعرفة، فقد تم الاتفاق على عقد لقاء خلال الأيام القليلة القادمة بين وفد نقابي، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين وعضوية عدد من أعضاء المكتب الفني مع الدكتور مهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو اللقاء الذي سيشارك فيه جميع الشرك.