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الصحة العالمية: الحصول على المناعة الجماعية يتطلب تطعيم 80% من السكان باللقاح.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:11 م
كورونا
كورونا
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة نادية المزروعي، عضو اللجنة الاستشارية لخبراء الدواء بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية تتوقع انخفاض عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع دخول الصيف، في ظل زيادة التطعيمات حول العالم، مؤكدة أن هذا الوباء هو تحدي عالمي، ويجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضافت "عضو اللجنة الاستشارية لخبراء الدواء بمنظمة الصحة العالمية"، عبر سكايب في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز": "لا نستطيع أن نجزم أن هذا الفيروس سوف ينتهي خلال فترة معينة، ولكننا نأمل في إضعاف الفيروس مع بدء فترة الصيف، ومع اتباع الإجراءات الاحترازية والتطعيم سوف ينحصر هذا الفيروس في وقت أقل من تحوره.

وأكدت أنه عند حصول 80% من سكان العالم علي هذا اللقاح، سيتم حينها الحصول على المناعة الجماعية، مشيرة إلى أن المنظمة تنادي الجميع بالحصول على هذا التطعيم، لحمايتهم وحماية أسرتهم.

وأضافت أنه تم إعطاء اللقاح لعدد كبير من سكان بريطانيا يصل إلى 11 مليون شخص، ولم يحدث لهم أي مضاعفات،

وأشارت "المزروعى"، إلى أن فيروس الانفلونزا والفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسي، دائما يزداد في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، ولكنه يقل خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أن الاصابة تعتمد على مناعة الشخص، فإذا كانت مناعة الجسم قوية لا يصاب الشخص الفيروس. 

وأكدت أنه يجب أن يكون الماسك مصاحب لاستعمال الفيروس في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه يوجد متابعة تامة للتحورات التى تحدث في الفيروس عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية و المختبرات والجهات الصحية المحلية.
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