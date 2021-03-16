قلب ابني علي حجر.. ابن يقتل والده بـ 6 طعنات بسبب الميراث بالشرقية

أقدم شاب على التخلص من حياة والده، بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض سكين بإحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وجار ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.



فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى منيا القمح بوصول مسن، 65 سنة، مُقيم بعزبة "النقطة" التابعة لقرية بني هلال بمنيا القمح، جثة هامدة، متأثرًا بعدة طعنات بالرقبة والصدر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه عامل عقب نشوب مشادة بينهما بسبب خلافات حول الميراث.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه لديه 6 فتيات بخلاف المتهم، وقام الأب بشراء منزل للمتهم وتحمل تكاليف نفقات زواجه، ومنحه قطعة أرض، إلا أن الابن باع الأرض وجزءا من المنزل، وفور علم الأب بما فعله ابنه وبيعه أرضه وجزءا من منزله، قرر تقسيم الأرض بينه وبين شقيقاته ومنح ملكية الأرض لأبناء نجله حتى لا يبيعها، ما تسبب فى مشادة بينهما انتهت بمقتل الأب على يد نجله.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.