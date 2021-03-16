الجيش الموريتاني يطلق مناورات عسكرية شمال البلاد تستمر خمسة أيام

قال الجيش الموريتاني في نواكشوط إنه أطلق مناورات شمال البلاد تستمر خمسة أيام، مؤكدا أن اللواء المختار بله شعبان قائد الأركان العامة للجيوش المساعد أشرف على إطلاق المناورات .

وأضاف -في بيان نشره اليوم /الثلاثاء/ - أن إطلاق المناورات تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية للجيش الوطني، وتنفيذ وتطبيق مختلف أساليب القتال النمطية واللا نمطية؛ بغية الرفع من مستوى التنسيق والأداء بين القوات الجوية والوحدات البرية.

وقال الجيش الوطني إن حماية الأراضي الموريتانية وقدرته على تحييد خطر جماعات الجريمة المنظمة، يحتم عليه باستمرار الرفع من مستواه العملياتي، ودعم وتطوير قدرات الردع التي يمتلكها، والتي شكلت درعا منيعة للوطن والمواطنين.

ويشارك في هذا التمرين وحدات من التجمعات الخاصة للتدخل والمدفعية والهاونات الثقيلة والطائرات المقاتلة والحوامات وطائرات الاستطلاع والإخلاء والنقل والإنزال، وكتيبة المظليين الأولى، إضافة إلى المدرعات الخفيفة، وهو ما يمنح فرصة حقيقية وإطارا لتبادل الأفكار والآراء حول السير الأمثل لمناورة مشابهة في المستقبل، وتلافي الأخطاء ومعالجة القصور، خاصة في ميدان يمنح إمكانيات هائلة للمناورة الميدانية.







