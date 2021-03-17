القضاء على المركزية أهمها.. نائب يوضح الهدف من إنشاء مجمع للمصالح الحكومية بالريف

أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيه الرئيس السيسي بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري،مؤكدًا أن هذا التوجه يأتى استكمالًا للمبادرة الطموحة " حياة كريمة" والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجًا، لتطوير القري المصرية وخلق تنمية حقيقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تليق بآدمية وكرامة المواطن المصري.





وأشار " جاد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن توجيه الرئيس بعمل مجمع للمصالح الحكومية داخل قرى الريف، توجيه ممتاز وإن تأخر قليلًا، سيسهم بلا شك في القضاء على المركزية الخدمية، معقبًا:" كتير من المواطنين من أهالى القرى والأرياف علشان يقضوا خدماتهم ومصالحهم الحكومية ، كان يتوجب عليهم الذهاب لأماكن أخري بعيدة ، وده بيكلفهم عناء ومشقة السفر والتكاليف ، لكن بهذا التوجيه، المواطن ليس بحاجة للذهاب الى أي أماكن أخرى ، والخدمات كلها هتكون متاحة وميسرة في مسقط رأسه".





وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية دائما ما تتبني خطة حقيقة ومدروسة ، هدفها الأوحد هو النهوض بالمستوى الخدمى والمعيشى للمواطن في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه التوجهات ستعمل على تحقيق الحياة الكريمة للمجتمع المصري بكافة شرائحه، معقبًا:" الاهتمام بحياة المواطن أولى أولويات القيادة السياسية".





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن الرئيس السيسي وجه بعمل مجمع مصالح حكومية داخل كل قرية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.





وأضاف "الرفاعي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المجمع الحكومي يتكون من 4 منشآت خدمية يستفيد من منها المواطن في القرية، الأول مجمع المصالح الحكومية في القرية، ويختص بتقديم الخدمات بكافة أنواعها مثل خدمات رخص المباني وخدمات البريد والتموين وخدمات السجل المدني والشهر العقاري، إضافة إلى مجمع للخدمات الطبية، والذي سوف يضم المركز الطبي والإسعاف، ومجمع الخدمات الأمنية، ويضم نقطة الشرطة والدفاع المدني والحريق، أما المجمع الأخير فيختص بتقدم الخدمات والتسهيلات المختلفة للفلاح.





وأوضح أن مجمع المصالح الحكومية سيقوم بالتعامل مع كافة المصالح الحكومية نيابة عن المواطن، معقبا: "سيذهب المواطن لتقديم الخدمة في الشباك المخصص في المجمع ومن ثم تحديد يوم معين لاستلام الخدمة المطلوبة".



