رئيس جامعة الفيوم يفتتح المؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية: يكتسب أهمية كبيرة

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نيفين السواح عميد كلية الزراعة، وأمين المؤتمر، و جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، و حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وسماح كامل مدير عام قصر ثقافة الفيوم، وعدد من السادة عمداء كليات جامعة الفيوم ومستشاري رئيس الجامعة ووكلاء الكليات، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والسيد أمين عام الجامعة، وذلك بقصر ثقافة الفيوم اليوم .

أشار الدكتور أحمد جابر شديد رئيس المؤتمر إلى أن افتتاح المؤتمر في هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة، حيث يأتي تزامنا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، وتنمية الريف المصري، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لفخافته على اهتمام القيادة السياسية في الوقت الراهن على الارتقاء بالقرى المصرية بتكلفة إجمالية لا تقل عن ٥٠٠ مليار جنية وخاصة شمول المبادرة لتوابع وقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مضيفًا أن المؤتمر ياتي كذلك تزامنا مع احتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي.





كما أكد "شديد"، أن جامعة الفيوم تحرص كل الحرص على المساهمة في كافة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية التي من شأنها خدمة محافظة الفيوم وتهدف إلى تطوير ورفع المستوى المعيشي لمواطنيها.



