استجابة لـ صدى البلد .. صحة الشرقية تتكفل بعلاج الطفل زايد وتنقله لمستشفى الحسينية

في استجابة سريعة وفورية من الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لاستغاثة المواطنة نادية، والمقيمة بكفر الربعماية بمنشية أبو عمر مركز الحسينية، والتي تقدمت بها عبر شبكة قنوات وموقع "صدى البلد"، وبرنامج "صالة التحرير"، تستغيث فيها من عدم قدرتها علي علاج زايد محمد أحد نجليها التوأم، والذي يبلغ عامين، ويعاني من اضطرابات في الجهاز العصبي، وشلل دماغي في وظائف الحركة والإدراك.

وعلي الفور كلف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير مستشفي الحسينية المركزي، مساء أمس، بإرسال فريق طبي من المستشفي لمنزل والدة الطفل زايد وتوقيع الكشف الطبي علي نجلها، وعلي الفور قام الدكتور يحيى النجار، رئيس قسم المخ والأعصاب، والدكتور محمد الرمادي، وكيل المستشفي، والدكتور أحمد الشوادفي، نائب مدير المستشفى، بالتوجه لمنزل الطفل وتوقيع الكشف الطبي عليه، ومناظرة جميع التقارير والفحوصات الطبية السابقة له.

كما وجه وكيل الوزارة باستكمال كافة الفحوصات الطبية بمستشفى الحسينية المركزي صباح اليوم، وتم استكمال كافة الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبي على الطفل في التخصصات المختلفة من خلال الأطباء الاستشاريين، وتم عمل قرار علاج له ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، ووجه وكيل الوزارة بإجراء جلسات العلاج الطبيعي للطفل بوحدة العلاج الطبيعي بالمستشفى، بإشراف مباشر من مدير المستشفى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير إدارة المستشفيات، ومدير المستشفى، وجميع الأطباء والفريق الطبي المشارك، لسرعة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للطفل، والمساهمة في التخفيف من معاناة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.



