نائبة: الأكياس البلاستيك من المسببات الأولى والرئيسية للسرطان في مصر

عبرت النائبة، رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ عن استيائها الشديد من إستهلاك مصر ما يقدر بحوالى 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك وفق إحصائيات إدارة مراقبة البيئة فى أوروبا، مشيرة إلى أن البلاستيك يعد من المسببات الأولى و الرئيسية للسرطان في مصر.





وعن المقترحات الخاصة بإيجاد حلول بديلة للأكياس البلاستيكية، قالت النائبة:" لابد من الرجوع إلى إستخدام الأكياس الورقية أو الورق المقوى، أو الأكياس المصنوعة من الكرتون، كونها خامات صديقة للبيئة من جهة، وتتماشي مع المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإهتمام بصحة المواطن المصري.





ولفتت إلى أن تلك المنتجات كانت تصنع فى مصر فى سنوات سابقة، وعلى مدار عقود طويلة، لكن الإتجاه لصناعة الأكياس البلاستيكية قضى عليها.





وأكدت " إسحق " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن العقوبة التي نص عليها القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات، حدد ضوابط ومعايير خاصة لتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية ، وقام بوضع عقوبة خاصة لكل من خالف هذه الضوابط ، تصل لـ"نصف مليون جنيه " غرامة.





وأضافت:" العقوبة فى حد ذاتها رادعة، المهم إن الناس تعرف العقوبة، وكيفية تطبيقها، لأن كتير من الناس لا يعرفون شيئًا عن القانون ، كما أن القانون لا يحمي المغفلين ، مع وجوبية تطبيق العقوبة على أرض الواقع، وألا تكون مجرد عقوبة على ورق،





وعن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة حديثها قائلة:" لابد من تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المؤتمرات و إطلاق حملات للتوعية بخطورة هذا الأمر ، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والدراما التلفزيونية لما لها من تأثير كبير وواضح على فئات المجتمع ، و ذلك للقضاء على هذه العادات المتجذرة بداخله، إلى جانب ضرورة وجود حزمة من القرارات وتوقيع غرامات على من يخالف قواعد وضوابط التصنيع ،للحد من هذه الظاهرة التى باتت تمثل مصدر إزعاج كبير،لاسيما بعد اكتشاف خطورته وضرره البالغ على الإنسان وعلى البيئة والكائنات الحية.





جاء ذلك تعليقا على ما كشفه على أبو سنة، مستشار وزارة البيئة لتنمية المشروعات، بشأن استهلاك مخلفات البلاستيك اكثر من 12 مليار جنيه فى العام، لافتًا إلى أن الاتجاه العالمى كله للتقليل من استهلاك البلاسيتك، موضحًا أن الوزارة تقترب من إنهاء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، موضحا أنه سيتم إقرارها فى مايو المقبل لبدء العمل به.





وأضاف أبو سنة، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها وتتخذ العديد من الإجراءات للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.





وأشارً إلى أن قضية الحد من استخدام البلاستيك تعتمد في المقام الأول على الوعي، في ظل إتاحة عدة بدائل للأكياس البلاستيك كالشنط القماشية، كما تحرص الوزارة على خلق قناة للتواصل والشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وأيضا دعم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصديقة للبيئة.





وتابع أن الدراسات العلمية أثبتت أن 80% من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل بالتوازن البيئي والذي يسهم البلاستيك في جزء كبير منه، بخلاف اكتشاف الوزارة أن سبب وفاة الأغنام والحيوانات لعدة قبائل في منطقة وادي الجمال كان نتيجة لتناولها أكياسا بلاستيكية.



