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فن

بفساتين بيضاء.. مي سليم في أحدث جلسة تصوير مع شقيقاتها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:28 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة مي سليم صورة لها مع شقيقتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام . 

وظهرت مي سليم في الصورة برفقة شقيقتها في احدث جلسة تصوير لهما ، حيث ارتديا فساتين بيضاء وعلقت مى سليم علي الصورة قائله : " الاخوات هما السند .. ربنا يخليكوا ليا ". 

كانت الفنانة مي سليم، أشارت في تصريح خاص لها، إلى أنها تستعد للسفر خلال الفترة المقبلة، لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال" المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.


مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.


وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية. 

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