التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



