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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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إسراء أشرف
يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسيكون الزمالك في مهمة صعبة مع عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا لجايمي باتشيكو، لكن خبرات كارتيرون وتفوقه السابق على الترجي، يمنح الزمالك أفضلية نفسية قبل مواجهة الترجي الذي تفوق في تونس بنتيجة 3-1.

تشكيل الزمالك المتوقع 

محمود جنش، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، أحمد عيد، طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما.

تشكيل الترجي المتوقع

فاروق بن مصطفى - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز - إلياس الشتي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيت - حمدو الهوني - ويليام توغي - عبد الباسط خاليد.
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