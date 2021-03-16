الفنانة "تارا عماد" تكشف كواليس أعمالها في رمضان

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى ام سى، تقريرا مع الفنانة تارا عماد حول دورها في مسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان والذى سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، وكشفت عن كواليس جديدة حول دورها في المسلسل.





وقالت الفنانة تارا عماد، إنها كانت تحلم دائمًا بأداء دور الفتاة الصعيدية، لافتة إلى أنها وافقت على الفور بمجرد معرفتها بترشيحها لأداء شخصية "نجاة" في المسلسل وخاصة بعد قراءة الدور.





وأضافت "تارا" في تصريحات لفضائية "دي إم سي" ، أنها كانت متحمسة لأداء دور "نجاة" في مسلسل موسى، خصوصا وأن "الدور مكتوب بطريقة رائعة"، مؤكده أنها ذاكرت دورها لفترة طويلة قبل دخولها للتصوير، بجانب حوارها مع أحد المصححين اللغويين الذي ساعدها في أداء دورها.





وأشارت إلى ان "شخصيتها في مسلسل موسى، كلمتها مسموعة وهي شخصية قوية جدًا وتحب الجميع والخير لهم، وتكاد تكون هذه الشخصية من أكثر الشخصيات التي أحبتها خلال أدائها لنقاء الشخصية من الداخل وحبها للخير للجميع، وكواليس العمل جيدة جدًا".





وتابعت أنها تحب الفنانة نيلى كريم وأعمالها المختلفة وأدوارها التى تناقشها ، لذلك فهى تشارك فى عمل درامى جديد معها من خلال مسلسل " ضد الكسر " ، مؤكده أن شخصية "ملك " التى تقدمها شريرة وحقودة وغير سوية ، لكنها جذبتها لانها قوية وعنيدة .