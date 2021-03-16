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رياضة

ضياء السيد : موسيماني يتأثر بالضغوط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:15 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد ضياء السيد نجم الأهلي والمنتخب السابق  أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مدرب جيد، ولكنه يتأثر بالضغوط و هو ما وضح على تشكيل الفريق خلال مباراته الأولي أمام فيتا كلوب متعجبا من الدفع بحسين الشحات أساسي على الرغم من تراجع مستواه.


واضاف في تصريحات إذاعية عبر أثير " اون تايم سبورت " أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يكن أمامه خيار اليوم في مباراة فيتا الثانية سوى تحقيق الفوز على الرغم من صعوبه ظروف المباراة

وتابع أن الاهلي أضاع فرصه تحقيق الفوز في مباراتيه أمام فيتا بالقاهرة وقبلها أمام سيمبا التنزاني لذلك فالحماهير لن تقبل أي اعذار في حاله الهزيمة أو التعادل.

وأكمل أن طاهر محمد طاهر لاعب صغير السن و مميز ولكنه يعاني من ازمه طبيه نظرا لتجدد إصابته بشكل دائم.

وتابع أن موسيماني كان السبب في خسارة محمد شريف و والتر بواليا عقب إصراره على الدفع ببواليا على الرغم من تألق محمد شريف وقتها.
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