تفجير إسرائيل.. إيران تستعد لمحو تل أبيب من الخريطة

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الثلاثاء تفاصيل استعدادات جيش طهران والحرس الثوري الإيراني لتفجير ومحو إسرائيل من الخريطة الجغرافية والسياسية.





وأكد رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، بدء التنسيق بين الجيش الإيراني والحرس الثوري بشأن إعداد خطوات ضرب إسرائيل ومحوها.





وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني في رسالة بعثها لقائد قوات الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، "لقد تم إعداد خطوات محو النظام الصهيوني من الجغرافيا السياسية من المنطقة".





ورأى رئيس أركان الجيش الإيراني: أن "أعداء إيران في المنطقة وخارج المنطقة، يخشون بشدة من توسع قاعدة قوة إيران في غرب آسيا، وسواحل البحر الأبيض المتوسط".





واعتبر باقري في رسالته لقائد قوات الحرس الثوري الإيراني: أن "ميادين عمليات الحرس الثوري أسهمت في جعل إيران اليوم قوة فائقة، بحيث أن أي طائرة تجسس تابعة للنظام الإرهابي للولايات المتحدة، يتم إسقاطها في حال حلقت فوق أجوائنا أو مياهنا".