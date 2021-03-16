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أخبار البلد

العناني و سفيرة كولومبيا يتفقان على تنظيم لقاءات بين منظمي الرحلات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفيرة Ana Milena Muñoz de Gaviria سفيرة كولومبيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال تنشيط السياحة من خلال تنظيم برامج ترويجية للمقاصد السياحية بالبلدين ، ورحلات تعريفية "Fam Trips" لممثلي وسائل الاعلام والمدونين والمؤثرين بين البلدين.

كما تم الاتفاق علي تنظيم لقاءات بين كبرى منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة بكولومبيا  والمسئولين بالوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية  وذلك لبدء تنظيم رحلات سياحية الي مصر، بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ونظرائه في كولومبيا، كما سيتم نشر الافلام الدعائية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري لعرضها بمحطات التليفزيون  في كولومبيا.

وقد أعربت السفيرة عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال سياحة السفاري لما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في هذا المجال، و كذلك الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال استرداد الآثار وتضافر الجهود الثنائية  في مجال حماية التراث الثقافي والأثري ومكافحة الاتجار الغير المشروع بالآثار.
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