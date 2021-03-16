ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجلس النواب يوافق على دمج المادتين 3 و4 بمشروع قانون الري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:25 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان على دمج نص المادتين 3 و4 من مشروع قانون الموارد المائية والري فى مادة واحدة، وذلك بناء على اقتراح النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتنص مادة (3) على الآتي:
مع عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، والمشار إليها فى المادة (2) من القانون وتتولى الوزارة، إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها.

وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة .

مادة (4):
للوزارة التصرف في الأراضي المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرز مواده حظر إقامة منشآت في مخرات السيول .. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية الأسبوع المقبل

الثلاثاء.. البرلمان يناقش قانون الموارد المائية.. ويكرس الاستفادة من مياه الأمطار والسيول ويحظر المحاصيل الشرهة

منها قانون الموارد المائية والري.. انطلاق جلسة النواب لمناقشة 18 تقريرا

ننشر تقرير زراعة النواب بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري

الحد من التلوث المائى والاستفادة من مياه الأمطار .. تعرف على أهداف قانون الرى

ترشيحاتنا

محمد شريف يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الأهلي بالكونغو

فيديو جراف| ياللي ملكيش كبير.. تراشق بالألفاظ بين أحمد العوضي وشقيق ياسمين عبد العزيز

قبل مباراة فيتا كلوب.. تعرف على حظوظ الأهلي للتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

الأمن الوطني يفشل مخطط خلية النمر الإرهابية لاستهداف جهة سيادية

60 دقيقة.. فيتا كلوب يقترب من هز شباك الأهلي.. والمارد الأحمر يتراجع

بشرط واحد.. تعرف على كيفية الحصول على مرتب مدى الحياة بالقانون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر .. أعراض كورونا طويلة الأمد

مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير