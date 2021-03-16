الجامعة المصرية الروسية ومركز بحوث الإسكان يكشفان عن توصيات مؤتمر تكنولوجيا النانو

اختتمت اليوم، فعاليات المؤتمر الدولى الثانى عشر لـ"تكنولوجيا النانو فى الإنشاء الأخضر والمستدام"، والذى استضافته "مدينة شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء، ونظمته "الجامعة المصرية الروسية" بالإشتراك مع "المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء" و"جامعة إيجفسك التقنية الحكومية" بروسيا الاتحادية، وبرعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .





وأوضح الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة، أن المؤتمر تناول على مدار الأيام الماضية عددًا من الموضوعات الرئيسية والمهمة، ومن أبرز تلك الموضوعات البحثية تحضير وتوصيف الجسيمات والمركبات النانومترية، الألياف وأنابيب الكربون النانومترية، الأغشية الرقيقة ورقائق الجرافين النانوى.





وأشار إلى أنه تم عرض ومناقشة تطبيقات النانو فى خفض استهلاك الطاقة فى المبانى و"الخرسانة عالية الأداء، الخرسانة الجيوبوليمرية، معالجة المياه، والبناء الأخضر والمستدام"، وكذلك تقنيات "النانو" المستخدمة فى مجال إستشعار الرطوبة والكشف عن الغازات الضارة فى المبانى.





وفى ذات السياق، قال الدكتور خالد يسرى، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لشئون البحوث والدراسات، أن المؤتمر أتاح للمشاركين تبادل الأفكار والرؤى والخبرات خلال الجلسات العلمية وحلقات النقاش واللقاءات الجانبية والمعرض المصاحب للمؤتمر فى مناقشة أهم الموضوعات وآخر التطورات بمجال تقنية النانو فى الانشاء.





وأضاف أن المؤتمر حاضر فيه (4) من المتحدثين الرئيسيين، إضافة إلى (50) محاضرة وملصقا علميا لمجموعة من الأكاديميين والباحثين المتميزين من مختلف دول العالم.





من جانبه، أكد الدكتور جيرجورى ياكوفلوف، رئيس وفد جامعة كلاشينكوف إيجفسك التقنية الحكومية بروسيا الاتحادية، أن تقنية النانو تعد ثورة صناعية تحول المفاهيم المعرفية والصناعية إلى شىء أشبه بالخيال عند مقارنتها بمفاهيم الواقع الحالى.





وأضاف أنها تستخدم جميع أنواع المعرفة البشرية، ويعول كثيرًا على هذه التقنية فى استخدامات "الإسكان والبناء"؛ لتوفير أكبر قدر من الطاقة للحفاظ على موارد الأرض للأجيال المقبلة فى المستقبل، ولتوفير الأعباء المالية على مستخدمى تلك التقنيات لـ"تكنولوجيا النانو فى الانشاء الأخضر والمستدام".





فى سياق متصل، أوضح الدكتور مجدى عبدالحميد هلال، سكرتير عام المؤتمر الدولى الثانى عشر لتكنولوجيا النانو فى الإنشاء الاخضر والمستدام، الشكر للجهات الراعية للمؤتمر وهى: "بنك التعمير والإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معهد التدريب والدراسات الحضرية، شركة السويس للصلب، شركة كيماويات البناء الحديث، شركة جوتن للدهانات، شركة اليكس جروب، شركة جولدن بيراميدز بلازا، معهد التبين للدراسات المعدنية، شركة LSF، الهيئة القومية للإنتاج الحربى، نقابة المهندسين المصرية، شركة دلتا بلوك لأنظمة البناء وشركة Palizh LLC الروسية".





ومن جهة أخرى، أضاف الدكتور سيد شبل، سكرتير عام المؤتمر الدولى الثانى عشر لتكنولوجيا النانو فى الإنشاء الأخضر والمستدام، أن الباحثين يتوقعون أن تُشعل "تكنولوجيا النانو"، سلسلة من الثورات الصناعية خلال العقدين القادمين، والتى ستؤثر على الحياة البشرية بشكل كبير.. معبرًا عن سعادة المشاركين فى المؤتمر الذى اختتم أعماله بصدور توصيات تدعم وتنشط العمل فى مجال تقنيات النانو وسبل الإستفادة منها فى الصناعات الوطنية وتحقيق التقدم التقنى للإنسانية.





وخلص المؤتمر الى التوصيات التالية:

1- نشر مفهوم تقنية "النانو" وعرض فوائدها الاقتصادية على المجتمع، وتوضيح أهمية المنتجات النانومترية ومدى تأثيرها الإيجابى على مختلف المجالات وتحديدًا البناء والتشييد الأخضر والمستدام.





2-الإستفادة من نتائج الأبحاث التى تم نشرها فى ابتكار مواد بناء جديدة ذات ميزات وخصائص فريدة.





3-ضرورة إنشاء مركز لـ"إنتاج المواد النانومترية"، بطرق اقتصادية لتلبية احتياجات السوق المحلى بما يسهم فى الاستفادة من تطبيقات النانوتكنولجى فى استحداث مواد ومنتجات ذات خصائص مميزة.





4-تعميم كتيب أبحاث المؤتمر على الجامعات المصرية لكى تكون مادة علمية ومرجعية يعتمد عليها الطلاب، وكذلك أعضاء هيئة التدريس المهتمين بأبحاث "النانوتكنولوجى".



