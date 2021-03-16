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برلمان

جبالي : الري من أصعب الوزارات .. وتاريخها يعود إلى الفراعنة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:31 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، ان وزارة الري من أصعب الوزارات ، نظرا لتعاملها مع العديد من الملفات الهامة.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الري الجديد،ان وزارة الرى من اقدم الوزارات فى مصر ، ويرجع عمرها إلي أيام الفراعنة.

ويهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كبارى ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
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