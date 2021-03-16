جبالي : الري من أصعب الوزارات .. وتاريخها يعود إلى الفراعنة





قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، ان وزارة الري من أصعب الوزارات ، نظرا لتعاملها مع العديد من الملفات الهامة.





وقال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الري الجديد،ان وزارة الرى من اقدم الوزارات فى مصر ، ويرجع عمرها إلي أيام الفراعنة.



