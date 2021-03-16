مصدر دبلوماسي: استخراج وثيقة سفر لــ اللاعب مصطفى محمد ليلحق بالمنتخب

توجه اللاعب مصطفى محمد، لاعب الزمالك السابق والمحترف الدوري التركي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القنصلية المصرية في إسطبنول بعد لاستخراج وثيقة سفر له حتى يتمكن من المشاركة في معسكر المنتخب الوطني المقرر الأسبوع المقبل.





وقالت مصادر دبلوماسية إنه تم التواصل مع اللاعب مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من قبل وزارة الخارجية المصرية والقنصلية العامة في إسطنبول، بعد واقعة سرقة جواز سفره، وذلك لحل المشكلة في أسرع وقت ليلحق بمعسكر المنتخب الوطني المقبل.



