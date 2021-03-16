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أخبار العالم

4 دول جديدة.. نتنياهو يعلن عن قرب توقيع اتفاقيات سلام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:16 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن 4 دول، ستوقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل دون الكشف عن أسمائهم وفقًا لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وجاء تصريح نتنياهو عشية الانتخابات العامة الإسرائيلية، التي ستجري الأسبوع القادم.

وقال نتنياهو في إشارة الى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب "لقد جلبتُ السلام مقابل السلام"، في إشارة لرفضه مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي تدعو له المبادرة العربية للسلام، التي تبنتها الدول العربية عام 2002.

وأضاف "هناك 4 اتفاقيات سلام أخرى بالطريق".

واعتبر نتنياهو أنه ما زال بإمكانه إدارة الحكومة، رغم نظر المحكمة في ملفات ضده بتهم الفساد.

وقال "يمكنني إدارة شؤون البلاد خلال المحكمة".

وستجري في 23 الجاري الانتخابات الإسرائيلية الرابعة في غضون عامين.
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