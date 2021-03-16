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توك شو

7 توجيهات رئاسية لزيادة المرتبات والمعاشات.. تتصدر نشرة صباح البلد.. إعفاء فى تلك الحالة.. مصلحة الضرائب توضح قيمة الضريبة العقارية لكل شريحة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:53 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ياسمين القصاص
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:




استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، 16 مارس 2021.



طمأن أنور فرج، المتحدث بإسم مصلحة الضرائب العقارية، المواطنين فيما يتعلق بالضريبة العقارية، قائلا: إن القانون يعطى إعفاء للوحدات السكنية الخاصة بالمسكن الخاص لكل مواطن، بحيث أن تكون تلك الوحدة السكنية الأولى للمواطن معفية من الضريبة العقارية ، وفى حالة عدم تعديها لقيمة ال2 مليون جنيه.




قالت محروسة سالم: إنها تحدت إعاقتها بالعمل على تروسيكل، وافتتاح مطعم عما٦نان واضحة ، ويمتلك هوية خاصة به ، يمكن التعرف على عملة وسط العديد من الاعمال الفنية الأخرى.



قال الناقد الرياضى، أبو الوفا الخطيب، إن الأهلى والزمالك هما أكبر فريقين في القارة الأفريقية،لافتًا إلى أن مرور النادى الأهلي بكبوة أمر وارد ولكن الأندية الكبيرة لديها القدرة على اجتيار الأزمات.



قال كريم عبد الملاك، فنان تشكيلي، إنه يحاول أن يبدع بعظمة المرأة فى لوحاته المبهرة، لافتًا إلى أن أمى لها دور فى ذلك بسبب دورها الكبير في تركيبة وتكوينه.




قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة مشروع قومي كبير، وقد تكون وزارة التضامن الاجتماعي من أحد الوزارات التي لها تدخلات متعددة في هذه المبادرة، سواء على المستوي الأسري أو المحلي، منوهة إلى أن يشترك أكثر من 10 وزارات و جهات هندسية متعددة، وذلك لأن المشروع يحتوي على جزء كبير من الإنشاءات.




عرضت فضائية "إكسترا نيوز" نبأ عاجلا أفاد بـ أن متحدث الرئاسة صرح بأن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس سريلانكا.




حذر الدكتور عبد الله يوسف، طبيب العناية المركزة والمدرب بالكلية المصرية لأطباء الرعاية الحرجة، من تعرض الأطفال لدخان التبغ  القادم من التدخين، مشيرا إلى أن التدخين هو عامل الخطورة رقم واحد فى كل أمراض القلب والشرايين على مستوى العالم.



تحدث أحمد أبو على، الخبير الإقتصادى، عن تفاصيل  زيادة المعاشات والمرتبات التى وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها امس، قائلا: إن  هذا القرار يؤكد مدى الاهتمام التى توليه الدولة المصرية بملف العدالة الاجتماعية.




استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الثلاثاء 16-3-2021.


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