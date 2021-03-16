أنا بنتك ومستنياك.. فتاة من ذوي الهمم تدعو السيسي لحفل زفافها .. فيديو

دعت هند الهادى، وهى عروس من ذوى الهمم الرئيس عبد الفتاح السيسى لحفل زفافها.







وقالت إن فكرة دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور زفافها، تشبه فيلم «جواز بقرار جمهوري»، لافتة إلى أنها تشعر أن الجميع مسؤول منه، وليست هذه المرة الأولى التي نطلب فيها شيء ويستجيب له.





وأضاف الهادى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، لو الرئيس حضر فرحى " هقوله بحبك أوى ياريس، وعملاله قصيدة نفسي اسمعهاله"، ولو ماحضرش الفرح هنزلها على السوشيال ميديا".





ووجهت رسالة للرئيس السيسى قائلة " لو ما قدرتش تيجى مش هزعل منك، بس أنا مستنياك عشان أنا بنتك".









وتابعت كلنا عندنا طاقة ومن الممكن أن نحقق كل اللى نفسنا فيه، مضيفة " ما ينفعش نقفل على نفسنا أوضة لازم نمارس كل اللى نفسنا فيه، ونحقق مستقبلنا ولا نتنازل عن حلمنا، مؤكدة أنها فى النهاية نجحت بعدما عانت من العددي من التنمر طوال فترة حياتها ولكنها واجهتها واستطاعت الوقوف على قدميها مرة أخرى".





وأوضحت أنها تدرس فى مرحلةا لماجيستير وستناقش رسالتها بعد الزفاف، مؤكدة أن الطاقة السلبية واليأس والاحباط لا يمكن أن نحقق بها شئ فى حياتنا، مضيفة " ربنا خلقنا عشان نعيش مش عشان نكتئب وعشان ننشر الفرح".



