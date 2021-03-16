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توك شو

قصة أول ملازم وصول من السيدات بالجيش المصري .. وحكاية أم تبرعت بتعويض ابنها الشهيد لعملية التسليح

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:30 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال موفق بيومى ، الكاتب والمؤرخ ، إن كل سيدات مصر ملازمات بدرجات متفاوتة فى مجال عملها وتخصصها ، ولكن هناك نماذج معينة لابد من تسليط الضوء عليها الربط بينها وبين الأحداث الجارية، مثل الصول فوزية .

وأضاف بيومى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى ام سى ،  أنه تم تكريم كل شهداء 48 من الملك فاروق ،ولكن الصول فوزية صورتها اتضحت وكانت  اكثر جلاء فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر .

وأشار إلى أنها رفضت أن تقبل أى تعويض عن شهادة أبنها ، موضحًا أنها تبرعت بالتعويض عن ابنها للتسليح  ، لافتا إلى أن المبلغ فى هذا  الوقت كام 800 جنية قيمة مالية كبيرة ، كما أن مصر شهدت أكثر من مرة اسبةع تسليح الجيش .

وتابع أن سيدات مصر تبرعوا فى 6 ايام بـ 300 كيلو دهب لتسليح الجيش المصرى ، علما أن تعداد سكان مصر فى هذا الوقت كان 18 مليون ، وهو ما يدل على أن أولاد مصر سيداتها قبل رجالتها تلبى الدعوه والنداء لمصر وجيشها على مر التاريخ .
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