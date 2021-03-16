سفير مصر بدار السلام يحضر مران بيراميدز الأخير في تنزانيا

حرص السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا وطاقم السفارة المصرية، على حضور المران الأخير لفريق نادي بيراميدز في دار السلام استعدادا لمواجهة نامونجو.





ويحل بيراميدز ضيفا غدا في الثالثة عصرا على استاد تنزانيا الوطني على نظيره نادي نامونجو في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يعتلي بيراميدز قمة المجموعة الرابعة برصيد ٣ نقاط من فوز بثلاثية نظيفة على نكانا الزامبي.



