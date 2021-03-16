ارتفاع أعداد التعافي من كورونا بمستشفى قفط التعليمي بقنا إلى 172 حالة

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، اليوم الثلاثاء، عن تعافي وخروج ٩حالات كورونا، وسط حالة من الفرح والزغاريد، بين المتعافين.

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، شهد اليوم تعافي و خروج ٩ حالات جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يرفع حالات التعافي إلي ١٧٢ حالة منذ بدء الموجة الثانية لجائحة كورونا.

أضاف كمال، بأن المرضي يخضعون لبرتوكول العلاج المعتمد من قبل وزارة الصحة، مع دور الأطباء في الدعم النفسي يساهم كثيرًا في ارتفاع حالات التعافى و تماثل المرضى للشفاء خلال فترات قريبة.

وأوضحت الدكتورة إسراء جمال، المشرف الطبي، بأن الحالات التي تماثلت للشفاء، تنوعت ما بين حالات حرجه ومتوسطة، وتراوحت أعمارهم ما بين ٣٢ إلى ٨٢ عامًا.



وطالب الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي، جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ومساندة جهود الدولة في الحد من انتشار الفيروس.





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