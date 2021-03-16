كسرت الحاجز الزجاجي.. مايا مرسى تشهد احتفالية "المرأة المصرية في المحليات"

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم احتفالية" المرأة المصرية في المحليات " التى نظمتها وزارة التنمية المحلية احتفالا بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس، وذلك لتكريم نائبات المحافظين وقيادات الإدارة المحلية بالوزارة و سكرتيرات عام و سكرتيرات مساعد بالمحافظات و رئيسات المدن و الاحياء على مستوى الجمهورية..





وحضر الاحتفال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط .





وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالتواجد في إحتفال اليوم الوطنى للمرأة المصرية من داخل وزارة التنمية المحلية مؤكدة أن الحلم اصبح حقيقية الآن و استطاعت المرأة المصرية كسر الحاجز الزجاجى والوصول إلى منصب المحافظ بالاضافة الى ارتفاع عدد نائبات المحافظين لتصل نسبتهن الى ٣١٪ .





وتابعت الدكتورة مايا مرسي"المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا لا يوجد فيه سقف للأحلام بفضل الإرادة السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤمن عن حق بقدرات المرأة ودورها فى تنمية المجتمع."





وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن امنياتها أن ترتفع نسبة تمثيل المرأة داخل الادارة المحلية فى العام القادم ال ٥٠ ٪ لتصبح المراة نصف الادراة المحلية مؤكدة أن المرأة المصرية فى التنمية المحلية هى حائط الصد الاول للحماية من الفساد و أساس العمل الجاد وصاحبة الإرادة الحديدية .





أشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن وزارة التنمية المحلية تقدم هدية للمرأة المصرية احتفالا بعيدها وهى اطلاق المنصة الإلكترونية " ايادى مصر " بكل فخر صنع فى مصر لحفظ التراث بالتعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية و هيئة الغذاء العالمي لتمكين المرأة اقتصاديا و تسويق منتجاتهن و الترويج لها داخليا وخارجيا .





من جانبه أكد اللواء محمد شعراوى على دور المرأة المتميز فى عملية التنمية ونهوض المجتمع مضيفا أنها الركيزة الأساسية داخل الأسرة وتتحمل كل المسؤوليات فهى نصف المجتمع.





وقال اللواء محمد شعراوى إنه يؤكد على ما جاء فى كلمات الرئيس بأنه لابد من تقديم كافة سبل الدعم والمساواة للمرأة المصرية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء مجتمع عادل ، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه ، وإيمانًا من القيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وتم تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.





وأشار الشعراوى إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمرأة داخل الوزارة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بها ووحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات حيث يعملوا على حل مشكلات المرأة وتذليل العقبات التى تواجهها مشيرا أن المرأة تمثل نسبة ٤٥ ٪ من نسبة الادارة المحلية داخل وزارة التنمية المحلية .





وأعلن اللواء محمد شعراوى إطلاق مبادرة "ايادى مصر" بكل فخر صنع فى مصر لحفظ التراث بالتعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية و هيئة الغذاء العالمي لتسويق منتجات المرأة المصرية و الترويج لها مضيفا أنه سيتم التواصل مع الجهات الدولية لتسويق تلك المنتجات فى الخارج .





بدورها أوضحت الدكتورة منال عوض ميخائيل أن الاحتفال اليوم بالمرأة العاملة بالمحليات يؤكد على إيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة فى المجتمع .





كما أوضحت أن السيدات تلقى العديد من الاهتمام داخل وزارة التنمية المحلية من إنشاء وحدات تكافؤ الفرص فى كل المحافظات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة تعمل على حل وتمكين المرأة داخل الوزارة والمحليات .



